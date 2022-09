Regina Elisabeta a II-a a murit: Cronologia ceremoniilor pentru următoarele 10 zile

Întreaga planetă va fi martora unui plan atent orchestrat și detaliat, inclusiv focuri de armă, clopote care vor răsuna pe tot mapamondul și milioane de oameni care se vor aduna pentru a plăti tribut. Marea Britanie se află într-o perioadă de doliu național oficial care durează până la înmormântarea reginei.

Cu numele de cod ”London Bridge”, planul pentru înmormântarea reginei, care a durat ani de zile, va gestiona de la succesiunea la un nou rege până la o perioadă de doliu național, înmormântarea și eventuala încoronare a fiului ei cel mare, regele Carol al III-lea, în vârstă de 73 de ani, potrivit unor informații trasmise de oficialii Palatului Buckingham.

Profimedia

Aceste planuri se pot schimba în zilele următoare.

Vineri

Sicriul reginei va fi mutat în sala de bal de la Castelul Balmoral din Scoția, acoperit cu drapelul regal al Scoției și o coroană de flori care se schimbă zilnic. Numeroșii membri ai familiei regale își vor putea aduce omagiul.

Profimedia

Din momentul în care regina Elisabeta la decedat, Charles a devenit oficial monarhul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și șeful statului al țărilor din Commonwealth precum Australia și Canada. Noul rege va fi cunoscut sub numele de Carol al III-lea, a declarat joi un purtător de cuvânt al regalului.

Este o perioadă plină pentru noul rege, care va vorbi cu prim-ministrul Liz Truss, va emite o declarație scrisă și va înregistra la TV către națiune, care va fi difuzată vineri.

Mii de oameni sunt așteptați să lase mesaje de condoleanțe la palatele Buckingham și St. James, din Londra, și la Castelul Windsor, casa familiei regilor și reginelor Marii Britanii de mai bine de 1.000 de ani.

Clopotul Westminster și Great Tom și clopotul de stat de la Catedrala Sf. Paul, vor bate peste Londra de la prânz timp de o oră. De asemenea, sunt planificate să fie trase salve de pușcă la Castelul Edinburgh din Scoția și Hyde Park din Londra, una la fiecare 10 secunde pentru fiecare an din viața lui Elizabeth.

Sâmbătă

Sicriul va fi transportat din sala de la Balmoral de către un grup de purtători. Cimpoiistul oficial al reginei, Piper to the Sovereign, va merge înaintea sicriului în timp ce acesta pleacă cu dric.

Profimedia

Trupul reginei va fi apoi mutat la Holyrood, reședința ei din capitala Scoției, Edinburgh, unde o gardă de onoare militară îl va întâlni.

La Londra, membrii Consiliului Privat, un comitet de politicieni și judecători, îl vor auzi pe noul rege depunând un jurământ și ținând un discurs. Pentru prima dată, ședința – o formalitate constituțională cunoscută sub numele de Consiliul Înălțării – va fi televizată.

De asemenea, va fi prezent și Arhiepiscopul de Canterbury, cel mai înalt cler din Biserica Angliei, pe care noul rege îl conduce acum.

Proclamația regelui va fi întâmpinată cu un salut de 41 de tunuri la Hyde Park, tras de către Royal Horse Artillery al trupei regelui și un salut de 62 de tunuri la Turnul Londrei de către Honorable Artillery Company.

Într-una dintre multele obiceiuri, va suna o melodie ceremonială sau o fanfară, iar un rege al armelor Garter, o poziție heraldică care se află în casa regală din 1484, îl va proclama pe Carol noul rege de pe un balcon din St. James’s Palace.

Trupa regală va cânta apoi primul vers al imnului național – care are acum un nou titlu: „God Save the King”.

Duminică

Regele Carol al III-lea și regina consoartă vor merge la Holyrood, unde va fi întâmpinat cu un salut cu 21 de salve.

Membrii familiei regale, inclusiv copiii și nepoții reginei, se vor alătura unei procesiuni de la Holyrood la Catedrala St. Giles din Edinburgh, unde armele Castelului Edinburgh vor trage la fiecare minut.

O slujbă va avea loc la St. Giles, unde sicriul reginei se va odihni timp de 24 de ore, permițând membrilor publicului să treacă și să-și aducă omagiu.

Orașele din Marea Britanie vor face propriile proclamații noului rege, cu fanfare la Castelul Cardiff, Țara Galilor; Mercat Cross, un monument ceremonial pe Royal Mile din Edinburgh; și Castelul Hillsborough din Belfast, Irlanda de Nord.

Profimedia

Luni

Sicriul reginei va părăsi Catedrala St. Giles și va fi transferat într-un tren regal, care va călători încet peste noapte la Londra. Pe măsură ce trenul ajunge în Anglia, drapelul scoțian este înlocuit cu drapelul regal.

Profimedia

Noul rege și soția sa, Camilla, vor primi mesaje de condoleanțe în Westminster Hall, între Camerele Parlamentului din Westminster, Londra.

Marţi

Pe măsură ce sicriul ajunge la gara St. Pancras din Londra, acesta va fi întâmpinat de membrii familiei regale, de prim-ministru și de alți demnitari înainte de a fi transferat cu mașina la Palatul Buckingham.

Mii, dacă nu milioane, de oameni vor fi așteaptați să aducă un omagiu reginei atunci când trupul ei va fi dus la Westminster Hall.

Este atât de importantă mutarea trupului ei în acest loc de odihnă temporar, încât va avea loc o repetiție completă.

Miercuri

Trupul Elisabetei va fi dus de la Palatul Buckingham la Palatul Westminster într-o procesiune cu trăsuri, un moment simbolic și important. Sicriul va fi acoperit cu drapelul regal, pe care Coroana Imperială va fi așezată pe o pernă de catifea. Prinții William și Harry, alături de ceilalți copii ai Elisabetei și membri ai familiei regale, vor merge pe jos în urma sicriului.

Big Ben, clopotul din Turnul Elizabeth din Casele Parlamentului (numele turnului și al clopotului sunt de obicei confundate), va suna la interval de un minut pe durata procesiunii, împreună cu saluturile cu salve în Hyde Park.

Sicriul va fi dus la Westminster Hall, unde, după o scurtă slujbă, Elizabeth va rămâne sub pază în următoarele cinci zile. O veghe continuă va începe de către Yeoman of the Guard și alți militari.

Joi

În această zi, liderii mondiali încep să vină să-și aducă omagiu la Westminster Hall. Între timp, noul rege se întâlnește cu membrii familiei regale la Palatul Buckingham.

Vineri

Noul rege se întâlnește cu prim-ministrul la prânz pentru prima sa audiență oficială săptămânală, un obicei în care șeful executivului politic îl informează pe șeful statului despre afacerile parlamentare, așa cum este prezentat în serialul „Coroana” și în multe alte scene de televiziune și film.

Sâmbătă

Abia după 10 zile de la moartea ei, Elizabeth va fi înmormântată la Westminster Abbey, în prezența membrilor familiei ei, personalități britanice și șefi de stat din întreaga lume.

În cursul dimineții, Westminster Abbey se va umple de demnitari britanici și străini, inclusiv toți foștii premieri britanici în viață.

La ora 6 dimineața exact Big Ben va fi auzit o singură dată pentru a marca un moment de reculegele de două minute.

The Last Post, Reveille și imnul național vor încheia serviciul funerar de o oră, apoi sicriul va fi dus pe lângă Palatul Buckingham până la Wellington Arch și la locul final de odihnă al Elisabetei la Windsor.

× Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia Profimedia

Sursa: NBC News Etichete: , , , , Dată publicare: 09-09-2022 09:06