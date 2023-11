Harald Hasselbach a murit. Fostul mare sportiv avea 56 de ani

"Hasselbach a murit fără durere, în confortul casei sale, după o luptă curajoasă de şase luni cu cancerul. Te iubim, Harald", a scris familia fostului jucător pe reţelele de socializare.

Harald Hasselbach, născut în 1967 la Amsterdam, s-a remarcat ca un "defensiv end" agresiv în cei şapte ani în care a jucat pentru Broncos, între 1994 şi 2000. El s-a evidenţiat prin regularitatea sa, după ce nu a ratat niciun meci în cariera sa din NFL. În total, olandezul a disputat 131 de meciuri din sezonul regulat şi play-off.

"Suntem profund întristaţi de moartea lui Harald Hasselbach, campionul din Super Bowl-urile noastre, care a luptat cu curaj împotriva unui diagnostic recent de cancer. Inima noastră este alături de soţia lui Harold, Aundrea, şi de cei cei patru copii ai săi", a fost mesajul echipei Denver Broncos, potrivit Agerpres.

Heartbroken to hear about the loss of Harald Hasselbach. Harald was a true pro and awesome family man. He told me one time when he was coaching at Regis HS that he never really played at the Univ. of Washington. He wore the uniform. However, he worked extremely hard, earned… pic.twitter.com/41D4oefgco