Grupul creat de Oman și Iran va analiza şi „serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu standardele internaţionale", relatează agenţiile AFP şi EFE.

În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două ţări au emis o declaraţie comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată şi blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA.

Omanul şi Iranul, „ca state riverane, şi-au reafirmat angajamentul de a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare (...), subliniind în acelaşi timp suveranitatea şi drepturile lor suverane asupra apelor teritoriale", precizează declaraţia.

Cele două ţări au convenit „să continue dialogul asupra acestei chestiuni prin intermediul unui grup de lucru comun pentru conveni un acord privind gestionarea viitoare a navigaţiei, serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu normele internaţionale", se adaugă în declaraţie.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, şi negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au fost primiţi de sultanul Omanului, Haitham bin Tariq Al Said.

Iranul va putea impune taxe

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) comercializare la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înţelegere semnat săptămâna trecută între SUA şi Iran pentru încheierea ostilităţilor prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioadă în care cele două părţi s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv.

După cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune „taxe de redevenţă" pentru serviciile prestate pe acest coridor, care „nu va reveni la situaţia precedentă războiului", potrivit negociatorului-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.