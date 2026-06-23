Această recunoaștere este acordată de Ambasada Franței în România și de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

"Această certificare reprezintă o confirmare a eforturilor pe care le depunem pentru a construi un oraş mai prietenos cu locuitorii săi, mai sustenabil şi orientat spre viitor. Programul EcoQuartier evaluează în ce măsură proiectele de dezvoltare urbană reuşesc să răspundă simultan nevoilor oamenilor, protecţiei mediului şi obiectivelor de dezvoltare pe termen lung. Statutul obţinut acum arată că Târgu Mureş se află pe drumul cel bun. Este, totodată, un motiv de mândrie faptul că oraşul nostru este primul din România care a atins acest nivel în cadrul programului EcoQuartier", a afirmat primarul Soos Zoltan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Proiectul municipiului Târgu Mureş, a spus edilul, va sta la baza metodologiei naţionale pentru dezvoltarea eco-cartierelor, care urmează să fie elaborată cu sprijinul experţilor francezi.