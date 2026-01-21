Și a respins afirmațiile potrivit cărora preluarea acestui teritoriu arctic ar dăuna Alianței Nord Atlantice, adăugând: „Noi oferim atât de mult și primim atât de puțin, în schimb”. Din cealaltă tabără, premierul Belgiei a avertizat: „Dacă dăm înapoi acum, ne vom pierde demnitatea”.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene: „Schimbarea în ordinea internațională nu este doar seismică, este și permanentă. Imperativ pentru Europa este să-și accelereze eforturile pentru independență, economică de securitate tehnologică sau pentru democrație. Amenințarea cu tarife suplimentare din rațiuni de securitate este pur și simplu o greșeală. Europa prefera dialogul și găsirea unor soluții, dar suntem complet pregătiți să acționăm, dacă este necesar, cu unitate, urgent și cu determinare”.

Donald Trump: „(Achiziționarea Groenlandei) nu va dăuna NATO. Oferim atât de mult și primim atât de puțin în schimb".

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că NATO lucrează în prezent la rezolvarea disputei cu Donald Trump privind Groenlanda, dar insistă că negocierile trebuie să rămână confidențiale.

Mark Rutte: „Vă pot asigura că lucrez la această problemă în culise. Dar nu pot face acest lucru în public. Vă pot garanta că singura modalitate de a rezolva această situație este, în final, prin diplomație atentă”.

Donald Trump a ajuns cu întârziere la Davos în fruntea unei numeroase delegații americane care include și 20 de membri ai administrației sale.

Air Force One a făcut cale întoarsă, după aproximativ o oră de zbor, din cauza unei „probleme electrice minore”. Drept urmare Trump a luat avionul de rezervă pregătit pentru astfel de situații.

În Elveția a avut o serie de întrevederi cu ușile închise cu lideri străini.

Vrea să impună noile sale reguli despre lume, observă analiștii, dar și oamenii politici de cel mai înalt nivel.

Mark Carney, premierul Canadei: „În fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o epocă a rivalității dintre marile puteri, că ordinea internațională bazată pe reguli se destramă și că cei puternici fac ceea ce pot, iar cei slabi trebuie să îndure ceea ce li se impune. Eu susțin că puterile de rang mediu trebuie să acționeze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masa negocierilor, ajungem în meniu”.

Bart De Wever, premierul Belgiei: „În acest moment, însă, sunt depășite atât de multe linii roșii, încât trebuie să alegi între respectul de sine și supunere. A fi un vasal fericit este una, a fi un sclav nefericit este cu totul altceva. Dacă dăm înapoi acum, ne vom pierde demnitatea”.

Dacă vechiul moare, iar noul nu s-a născut încă, trăim o epocă a monștrilor. Iar de el (Trump) depinde dacă vrea să fie un monstru sau nu”.

Richard Quest, corespondent CNN: „Totul se schimbă, pentru că, chiar dacă unii spun că președintele Trump adoptă o poziție maximalistă cu intenția de a face ulterior compromisuri, realitatea este că Europa a văzut cum încrederea s-a evaporat și nu va reveni prea curând”.

Disputa legată de dorința lui Donald Trump de a anexa Groenlanda domină agenda de la Davos.

Aceasta a perturbat, de asemenea, planurile pentru un uriaș pachet de sprijin economic pentru Ucraina postbelică - 800 de miliarde de dolari. Pachetul ar fi inclus investiții viitoare și garanții de securitate pentru Kiev, iar acordul urma să fie semnat la Forumul de la Davos, săptămâna aceasta. Dar nu sunt semne că se va întâmpla acum.

Donald Trump: „Mă ocup de președintele Putin și cred că vrea să încheie un acord. Mă ocup de președintele Zelenski și cred că și el vrea să încheie un acord. Mă întâlnesc cu el astăzi”.

Numai că nu este clar când va avea loc această întrevedere, pentru că Zelenski nu a fost la Davos.

Pe de altă parte, piețele financiare din Statele Unite și-au revenit. Temerile investitorilor s-au mia calmat, după ce Trump a spus la Davos că nu va folosi forța pentru a achiziționa Groenlanda. Acțiunile scăzuseră puternic, marți, din cauza tensiunilor legate de Groenlanda și a amenințărilor cu tarife.

