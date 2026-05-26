Între timp, negocierile dintre cele două țări continuă, deși ieri, secretarul de stat american, Marco Rubio, spunea că cele două tabere ar putea ajunge la o înțelegere până la finalul zilei.

Teheranul anunță că, în ciuda progreselor anterioare, este departe de a semna un acord. Oficiali iranieni de rang înalt se află în Doha, pentru consultări diplomatice.

Donald Trump cere extinderea Acordurilor Abraham

Pe de altă parte, Donald Trump a făcut o nouă cerere aliaților din Orientul Mijlociu.

Într-o nouă postare pe rețeaua lui de comunicare, Donald Trump le-a cerut liderilor mai multor țări arabe - Qatar, Pakistan, Egipt, Iordania și Turcia - să semneze Acordurile Abraham. Este vorba despre un set de înțelegeri menite să normalizeze relațiile cu Israelul.

Președintele american speră ca acest lucru să contribuie la promovarea eforturilor de pace în războiul cu Iranul. Dar Pakistanul a respins propunerea, iar celelalte state vizate nu au oferit deocamdată un răspuns.

Analiștii spun însă că șansele unui acord rapid sunt reduse, pe fondul neîncrederii puternice față de Israel în multe țări musulmane, alimentată de amploarea operațiunilor militare israeliene din Gaza.

Analiză: negocierile dintre Washington și Teheran rămân complicate

David Blevins, corespondent internațional Sky News: „Cu siguranță este foarte complicat în momentul de față, nu doar în ceea ce privește negocierile care au loc între Washington și Teheran, ci și faptul că președintele (Trump) se confruntă cu unele opoziții din partea republicanilor din propriul partid. Aceștia spun că, dacă se va ajunge acum la o înțelegere cu Iranul, iranienii vor scăpa basma curată, iar republicanii vor continua să se întrebe ce rost a avut acest război.”

Potrivit relatărilor, proiectul de acord discutat de Statele Unite și Iran ar include: prelungirea armistițiului cu 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea blocadei americane asupra porturilor Iranului. De asemenea, ar fi prevăzut și un plan pentru negocieri ulterioare privind programul nuclear al Iranului.

Reporter: „Ceva nou în privința Iranului?”

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Încă lucrăm la asta. Mai este nevoie de puțin timp pentru a primi un răspuns. Avem ceea ce cred că este o propunere destul de solidă pe masă, în ceea ce privește capacitatea lor de a redeschide Strâmtoarea (Ormuz), de a permite din nou navigația prin Strâmtoare și de a intra într-o negociere reală, semnificativă și limitată în timp, privind chestiunile nucleare. Sperăm să reușim. Președintele, așa cum a spus, nu se grăbește. Nu vom încheia un acord nefavorabil.”

Teheranul spune că acordul nu este iminent

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a declarat că, prin medierea Pakistanului, cele două părți au „ajuns la un cadru de înțelegere”. Dar „nimeni nu poate susține că semnarea unui acord este iminentă”.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe: „În această etapă nu vom discuta în niciun fel detalii legate de chestiunea nucleară. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte este concentrat pe încheierea războiului. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci, pe parcursul unei perioade de 60 de zile, vor fi discutate chestiunile legate de programul nuclear. Nu avem niciun calendar sau termen-limită pentru finalizarea acordului-cadru. Pentru noi, criteriul este protejarea intereselor noastre naționale.”

În lipsa unei înțelegeri, Teheranul amenință că poate extinde războiul către strâmtoarea Bab el-Mandeb - o altă cale navigabilă crucială pentru aliații din Golf ai Statelor Unite.