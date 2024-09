Reacția neașteptată a lui Putin după ce Ucraina i-a luat Rusiei o parte din teritoriu

„Scopul inamicului a fost să ne neliniștiți și să ne îngrijoreze, să transfere trupe dintr-un sector în altul și să ne oprească ofensiva în zone-cheie, în primul rând în Donbas”, a declarat Putin joi, la un forum din Vladivostok, potrivit Reuters. „A funcționat? Nu”, a mai adăugat liderul de la Kremlin.

Atacul ucrainenilor asupra regiunii Kursk de la frontiera rusă i-a luat prin surprindere pe comandanții militari ruși. Trupele ucrainene au înaintat adânc în teritoriul rus și au luat sute de prizonieri.

O lună mai târziu, soldații Kievului continuă să ocupe teritoriul capturat. Fiind prinși pe picior greșit, liderii de la Kremlin încearcă acum să prezinte incursiunea drept o greșeală tactică a Ucrainei.

„Prin transferarea unor unități destul de mari și bine antrenate în aceste zone de frontieră cu noi, inamicul s-a slăbit în zone-cheie, iar trupele noastre au accelerat operațiunile ofensive”, a declarat Putin.

Ce cred experții despre incursiunea ucrainenilor

Ucraina a susținut contrariul, afirmând că Rusia a fost cea care a fost nevoită să își redirecționeze cele mai bune trupe. Institutul pentru Studiul Războiului, un think tank american, a declarat joi că Rusia a redirecționat unele unități pentru a apăra Kursk, dar s-a bazat în principal pe unități de voluntari. Analiștii spun că Ucraina speră probabil să folosească teritoriul pe care l-a ocupa în Rusia ca monedă de schimb în eventualele negocieri, conform Business Insider.

Cu toate acestea, obiectivul de a determina comandanții ruși să transfere forțe semnificative din estul Ucrainei pare să fi eșuat. În ultimele săptămâni, Rusia a avansat pe front și se apropie de orașul de importanță strategică Pokrovsk. Will Kingston-Cox, expert în politica rusească că ofensiva de la Kursk a fost „greșită din punct de vedere strategic”. El consideră că operațiunea are o valoare „simbolică” și că nu are potențialul de a schimba evoluția războiului.

Ofensiva de la Kursk a oferit Ucrainei inițiativa în război, după luni de zile în care a fost în defensivă, a subliniat ISW, forțând Rusia să aleagă între a alunga trupele kievului de pe teritoriul său sau a face progrese semnificative pe front. De asemenea, a dat o lovitură adâncă imaginii de lider puternic puternic pe care și-a construit-o Vladimir Putin.

