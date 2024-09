Luxul în care trăiesc fiii secreți ai lui Putin. Se joacă doar cu slujitorii și îl enervează pe tată cu desene Disney | VIDEO

Vladimir Putin are doi fii secreți care trăiesc o viață izolată de lux într-un conac puternic păzit, potrivit unui site de jurnalism de investigație rus. Copiii au avion privat, călătoresc cu trenul blindat și îl enervează pe dictator cu desene Disney.

Dictatorul rus Vladimir Putin are doi fii secreți – pe Ivan, în vârstă de 9 ani, respectiv Vladimir Junior, de 5 ani - care trăiesc complet izolați într-un lux orbitor, în uriașul conac al tatălui lor, pe malul lacului Valdai, la nord-vest de Moscova, scrie The Independent, care citează site-ul rusesc de investigații The Dossier Centre.

Mama lor este Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică a cărei relație cu Putin este secret de stat în Rusia de mai bine de un deceniu, deși legătura dintre cei doi e de notorietate publică.

Cei doi băieți sunt înconjurați de o armată de guvernante, bone, profesori și ofițeri de la Garda Federală a Kremlinului și se joacă cu un set de lego uriaș și un iPad, se arată în investigația realizată de site-ul rusesc.

”Trebuie să joace mai ales singuri sau cu adulții de lângă ei”, se spune în ancheta realizată pe baza mărturiilor făcute de un membru al personalului de la reședința Valdai. „Își văd părinții doar noaptea târziu”.

Cei doi băieți au doi ponei, iepuri și un câine St Bernard care este îngrijit de paznicii Kremlinului, dar trăiește cu familia. Se mai spune că cei doi copii îl enervează pe Putin cu impresii și gesturi învățate din desenele animate Disney pe care le văd.

Ivan s-a născut în primăvara anului 2015 la maternitatea Sant’Anna din orașul elvețian Lugano, în timp ce Vladimir Jr s-a născut în primăvara anului 2019 la Moscova.

Nu există în bazele de date guvernamentale ale Rusiei

Putin nu a făcut niciodată referire directă la băieții săi. Totuși, în această săptămână, el le-a spus școlarilor din Siberia că „membrii familiei mele, cei mici, vorbesc chineză”. De asemenea, se crede că cei doi băieți învață engleză și germană. The Dossier Centre precizează că a găsit fotografii cu Ivan, dar nu le publică din motive etice.

La conac, personalului i se interzice să părăsească complexul, dar au acces la o sală de sport și un teren de tenis. Salariul oferit era de 7.700 de euro pe lună.

Fiii lui Putin nu se găsesc în bazele de date guvernamentale, dețin din copilărie documente de acoperire, care sunt de obicei făcute pentru spioni și persoane aflate sub protecția statului.

„Data lor de naștere este cunoscută doar de familia lor apropiată. Ei nu călătoresc cu zboruri regulate, au avioane separate”, se mai spune în investigație.

„Nu merg la grădinițe sau școli, sunt învățați de guvernante angajate. Ei locuiesc în reședințe păzite de FSO, navighează pe iahturi și merg cu trenuri blindate”.

În februarie și martie, băieții se mută într-o reședință de lux din apropierea stațiunii Krasnaya Polyana, unde au învățat să schieze. Apoi petrec iulie și august pe iahturi de lux, de obicei în Golful Finlandei, pe coasta Mării Negre și în lacurile nordice ale Rusiei. Băieții călătoresc cu trenul blindat sau cu avionul privat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: