Reacția fratelui Papei Leon al XIV-lea când a aflat cine este noul lider al Bisericii Catolice

„A fost un moment şocant. Vorbeam la telefon cu nepoata mea şi nu ne venea să credem. Apoi telefonul mobil, iPad-ul şi telefonul fix au luat-o razna'', a descris Prevost, pentru prima dată pentru media, momentul alegerii fratelui său în vârstă de 69 de ani, Robert, drept suveran pontif.

Leon al XIV-lea este cel mai tânăr dintre cei trei fraţi crescuţi de un tată care a fost inspector şcolar şi de o mamă care a fost bibliotecară în suburbiile din sudul oraşului Chicago.

„Am avut o copilărie normală. E puţin ciudat, dar toţi trei am ştiut ce vrem să facem în viaţă încă de când eram mici'', a spus John Prevost, în vârstă de 71 de ani, fost director al unei şcoli catolice.

„Rob ştia că va fi preot încă de pe vremea când a învăţat să meargă'', a spus John.

„Un vecin i-a spus la un moment dat că va fi Papă într-o bună zi. A fost o predicţie bună, nu?''

Fratele suveranului pontif a mai precizat că au vorbit la telefon în seara dinaintea conclavului şi au discutat ce nume ar alege dacă ar ajunge papă.

„I-am spus să nu aleagă Leon pentru ar fi fost al 13-lea, dar se pare că s-a documentat''.

Cardinalul Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefectul Dicasterului pentru Episcopi, Arhiepiscop-Episcop emerit de Chiclayo, s-a născut la 14 septembrie 1955 la Chicago (Illinois, Statele Unite).

