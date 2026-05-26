"Este sigur că nu va mai exista o întoarcere în urmă şi că naţiunile şi teritoriile din regiunea (Orientului Mijlociu) nu vor mai servi ca scuturi ale bazelor americane", afirmă Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public niciodată de când a fost numit în funcţia de lider suprem, la începutul lui martie.

"Statele Unite, care nu mai dispun de niciun loc sigur în regiunea (Orientului Mijlociu) pentru a desfăşura o agresiune şi a înfiinţa baze militare, se îndepărtează cu fiecare zi de avantajul vechiului lor statut", adaugă el în acest mesaj publicat cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha.

Mojtaba Khamenei face aceste declaraţii în timp ce Iranul şi Statele Unite încearcă să ajungă la un acord prin care să pună capăt războiului lansat la 28 februarie şi care s-a extins în tot Orientul Mijlociu, înainte de intrarea în vigoare a unui armistiţiu fragil, la 8 aprilie.

Iranul a anunţat progrese, luni, însă a subliniat că un acord nu este iminent, iar poziţiile celor două părţi rămân îndepărtate.

Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunţat, în acelaşi timp, că a lovit instalaţii de lansare de rachete în sudul Iranului, aplicând astfel o lovitură procesului diplomatic.

Iranul nu a confirmat în mod oficial atacul american.

Însă presa de stat iraniană scrie că au avut loc explozii în oraşul portuar Bandar Abbas şi că o anchetă era în curs în vederea stabilirii originii acestor explozii.

Marţi, Gardienii Revoluţiei au anunţat că au doborât o dronă americană şi că au tras asupra altor aeronave care încercau să pătrundă în spaţiul aerian iranian, fără să precizeze data acestor incidente.

Ei au avertizat într-un comunicat împotriva "oricărei încălcări a armistiţiului de către armata americană" şi au subliniat că au un "drept legitim şi sigur de a riposta".

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacurilor Statelor Unite şi Israelului, la 28 februarie, un asasinat care a declanşat represalii ale Teheranului în întreaga regiune.