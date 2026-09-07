În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creşteri ale producţiei de servicii în iunie, comparativ cu precedentele trei luni, s-au înregistrat în Luxemburg (7,8%), Portugalia (3,1%), Lituania (2,6%) Grecia (2,4%), Ţările de Jos (1,5%), Slovenia (1,4%), Estonia şi România (ambele cu 1,2%), iar cel mai sever declin în Letonia (minus 3,7%), Germania (minus 2,1%) şi Bulgaria (minus 1,1%), scrie Agerpres.

În rândul statelor membre UE, producţia de servicii a crescut cu 0,1% la serviciile de cazare şi alimentaţie publică, cu 0,7% pe segmentul "informare şi comunicare", în timp ce a scăzut cu 0,8% la activităţile imobiliare, cu 0,7% la activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cu 0,4% la serviciile administrative şi de asistenţă şi s-a menţinut stabilă pe segmentul "transport şi depozitare".

Datele Eurostat arată că producţia de servicii a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană şi în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025.

Cele mai mari creşteri ale producţiei de servicii în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Grecia (9,3%), Slovenia (8,5%), Estonia şi Lituania (ambele cu 7,1%), scăderi fiind în Danemarca (minus 6,5%), Germania (minus 0,6%), Italia (minus 0,5%) şi Austria (minus 0,1%). România a raportat un avans de 1,2% în iunie, după un declin de 0,7% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producţia de servicii a scăzut cu 1,3% la serviciile de cazare şi alimentaţie publică, cu 0,2% la serviciile administrative şi de asistenţă şi cu 0,5% la activităţile imobiliare, în timp ce a crescut cu 2,4% pe segmentul "transport şi depozitare", cu 4,9% pe segmentul "informare şi comunicare" şi cu 1,4% la activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice.