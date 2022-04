Război în Ucraina. Sinteza evenimentelor, 11 aprilie. Rușii au executat mai mulți civili într-o biserică din Cernigău

Autorităţile ucrainene au dat publicităţii primele rezultate ale anchetei medico-legale din orăşelul Bucea.

Din cele aproximativ 360 de persoane decedate, găsite în ultimele zile pe străzi, peste 250 erau împuşcate ori lovite de schijele obuzelor. Multe alte victime au murit de foame, de frig sau după ce au rămas fără medicamente.

În estul Ucrainei, o nouă ofensivă rusă în regiunea Donbas e tot mai probabilă, spun și ucrainenii, și occidentalii. Iar în Mariupol au apărut informații că armata rusă ar fi folosit o armă chimică împotriva apărătorilor.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care mai multe rachete rusești cad în mijlocul străzii, într-un cartier rezidențial din orașul Harkov.

În apropiere nu există nicio bază a armatei ucrainene. Localnicii abia au scăpat teferi după exploziile proiectilelor cu fragmentare.

CNN: ”Odată că ofensiva rusească va atinge punctul culminant, lucrurile vor deveni foarte, foarte urâte”

În altă parte, o rachetă aterizeaza în apropierea unor oameni, tot în Harkov. Doi dintre ei cad la pământ, dar reușesc să se ridice și să se pună la adăpost.

În timp ce terorizeaza populația cu lovituri sporadice, Rusia pregătește o ofensivă de amploare în estul Ucrainei, spun experții.

Clarissa Ward, corespondent CNN: ”Spre deosebire de Kiev, (Donbas-ul) e mult mai departe și e mult mai dificil de transportat aici armamentul care va deveni tot mai necesar în curând. Președintele Zelenski spune că (ucrainenii) sunt pregătiți pentru asta. Este, însă, cu siguranță o teamă reală și palpabilă că, odată ce ofensiva rusească va atinge punctul culminant, lucrurile vor fi foarte, foarte urâte”.

Într-un nou videoclip postat pe rețelele sociale, liderul cecen Ramzan Kadîrov amenință nu doar regiunile din Donbas, ci și Kievul. Comentatorii atrag atenția, însă, că cecenul a filmat inclusiv planurile de atac, pe care le avea întinse pe o masă.

Kadîrov: ”Acţiunile noastre ofensive nu vor fi doar la Mariupol, ci peste tot, în oraşe şi sate. În primul rând vom elibera Luhansk şi Doneţk. Este misiunea pe care ne-a încredinţat-o comandantul suprem, dragul nostru preşedinte Vladimir Putin. Apoi vom cuceri Kievul şi toate celelalte oraşe”.

”Cel mai înfricoșător lucru e un tanc. Nu e nimic mai rău ca un tanc”

Ucrainenii știu deja ce înseamnă o ofensivă terestră a armatei ruse. În Mariupol, ar fi zeci de mii de morți printre ruine, potrivit președintelui Zelenski. Supraviețuitorii trăiesc și acum groaza asediului.

Yevheniya, locuitor Mariupol: ”Credeam că cel mai rău lucru posibil e o bombă aeriană, dar nu, cel mai înfricoșător lucru e un tanc. Nu e nimic mai rău ca un tanc. Atunci când se mișcă și tu ești întins la pământ, simți sunetul țevii, când se mișcă. E înfricoșător, chiar poți să o auzi. Nu știi unde o să tragă. Noi am avut noroc, am supraviețuit”.

În Bucea, echipele de voluntari și polițiștii continuă macabra sarcină de identificare a trupurilor. Un localnic care a scăpat cu viață povestește că un amic de-ai lui nu a fost la fel de norocos.

Dmytro Bartach, locuitor din Bucea: ”După ce rușii m-au interogat, am ieșit afară să fumez. Am văzut doi soldați care îl cărau de brațe, l-au dus în spatele casei și imediat, după 30 de secunde, am auzit un țipăt și împușcături. Atunci am știut ce s-a întâmplat”.

Andrei a venit la groapa comună din fața bisericii din Bucea, cu gândul că-l va găsi aici trupul fratelui său.

Andriy Feoktistov, fratele de 37 de ani al victimei: ”După ce a fost ucis, a rămas în stradă trei zile. Apoi l-am adus la morgă, dar am fost nevoiți să îl lăsăm la intrare, pentru că morga era plină. Și a rămas afară până când (rușii) l-au adus aici, la groapa comună”.

Arhiepiscop: ”Cei care spun despre ei că sunt creștini ortodocși au dezonorat un loc de rugăciune”

Și capul bisericii greco-catolice din Ucraina, arhiepiscopul Sviatoslav Șevciuk, a povestit că rușii au executat mai mulți civili în biserica unui sat din regiunea Cernigău.

Sviatoslav Shevchuk, arhiepiscopul Bisericii Ucraienene Greco-Catolice: ”Cei care spun despre ei că sunt creștini ortodocși au dezonorat un loc de rugăciune. Acolo unde ar fi trebuit să onoreze numele lui Dumnezeu, au transformat lăcașul într-un loc al terorii, al cruzimii, al crimei”.

În orașul Vuhledar, aflat la câțiva kilometri de regiunea separatistă Donețk, localnicii trăiesc sub amenințarea bombelor încă de la începutul războiului. Își duc zilele de azi pe mâine, ascunși prin beciuri.

Femei: ”E foarte rău acum! Fără apă, fără curent, fără gaze. Cum putem să trăim?”.

”La etajul 5 e apartamentul meu. Nu am șosete, nu am haine... ce să fac?”

”- Vedeți, nu mai e nici măcar o fereastră. Nu mai e nimic.

- (Explozia) asta e de azi?

- Da, e de azi”.

”Sunt și cinci atacuri aeriene pe zi”.

Putin ar fi găsit vinovații pentru eșecul din Ucraina. A demis și arestat mai mulți agenți FSB

Corespondent: ”Această rachetă e de același tip... E același tip de rachetă care a lovit gara din Kramatorsk și a ucis un număr uriaș de oameni și a rănit și mai mulți”.

În Cernigău, mulți dintre localnicii care se întorc în orașul scăpat din încercuire descoperă că locuințele lor nu mai există.

Vladimir: ”Asta e casa mea. Când au început să bombardeze, am plecat de acasă. Nu am locuit aici, am plecat la timp”.

Vladimir și-a petrecut aproape 2 săptămâni într-un subsol.

”Am locuit aici timp de 12 zile. În timp ce bombele cădeau, noi eram aici. Afară, totul era distrus. Pe noi ne-a salvat tavanul din beton”.

Pe de altă parte, la Moscova, președintele Vladimir Putin ar fi găsit vinovații pentru erorile militare din timpul ofensivei. 150 de agenți ai serviciului de informații FSB ar fi fost destituiți, iar unii dintre ei chiar arestați, potrivit The Times, care citeaza site-ul de investigatii Bellingcat. Toți erau membri ai direcției care se ocupă de fostele state sovietice.