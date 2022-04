Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

“Discuțiile au fost foarte directe, deschise și nu prietenoase'', afirmă comunicatul cancelariei austriece. Cancelarul spusese anterior întrevederii, că speră să ajute la construirea de punți între Rusia și Ucraina, și să oprească "războiul de agresiune". Dar.... "nu va fi niciun fel de suspendare temporara a operațiunilor militare în Ucraina, până la următoarea rundă de negocieri", după cum a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe.

O echipă de la televiziunea CBS i-a luat un interviu președintelui ucrainean, Volodomir Zelenski, în camera secretă de război de la Kiev.

„Scott Pelley: Sunteți dispus să renunțați la orice parte a teritoriului Ucrainei pentru pace?

Volodimir Zelenski: În general, nu suntem gata să ne dăm țara. Cred că am pierdut deja multe vieți omenești. Așa că trebuie să rezistăm cât putem. Dar așa este viața, se pot întâmpla multe.

Scott Pelley: E negociabil?

Volodimir Zelenski: A fost ridicată această chestiune în cursul negocierilor. Înțelegem poziția Rusiei. Mereu au vorbit despre recunoașterea Crimeei ca o parte a teritoriului rus. Eu niciodată nu voi recunoaște asta. Încă de la început nu eram pregătiți să renunțăm la vreo parte a teritoriului nostru. Dacă eram dispuși la cedări teritoriale, nu ar mai fi fost război”.

Pe de altă parte, cancelarul austriac, Karl Nehammer, s-a întâlnit, luni, cu Vladimir Putin pentru a încuraja dialogul dintre Moscova și Kiev. Dar a ridicat și chestiunea crimelor de război, comise de forțele ruse în Ucraina. Nehammer, care s-a întâlnit și cu președintele Zelenski, sâmbătă, a fost, de asemenea, la Bucea locul mascarului care a îngrozit o lume întreagă.

Alexander Schallenberg, Austrian Foreign Minister: “Fiecare voce care îi poate clarifica președintelui Putin care este, cu adevărat, realitatea, dincolo de zidurile Kremlinului, nu este o voce pierdută”.

Înainte de plecare, cancelarul Nehammer a transmis: "Suntem o ţară neutră militar, dar avem o poziţie clară în privinţa războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei: Trebuie să înceteze! Este nevoie de stabilirea unor coridoare umanitare, încetarea focului şi investigarea completă a crimelor de război."

Josep Borrell, EU foreign policy chief: “Mă tem că în ziua următoare războiul va căpăta proporții în Donbas”.

În timp ce există temeri că Rusia pregăteşte un atac major în estul Ucrainei, miniştrii de externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit la Luxembourg pentru a discuta despre o nouă rundă de sancțiuni - a șasea - împotriva Rusiei și sprijinul efectiv care poate fi acordat Kievului.

Josep Borrell, EU foreign policy chief: „Sancțiunile sunt mereu la masa discuțiilor. Discutarea crizei ucrainene înseamnă, cu siguranță, și discutarea despre eficiența sâncțiunilor împotriva Rusiei”.

Uniunea urmează să valideze deblocarea a încă 500 de milioane de euro pentru finanţarea şi furnizarea de noi arme pentru Kiev. Mai multe arme pentru Ucraina promit și Statele Unite.

Sullivan: „Țintirea sistematică a civililor, crimele oribile - acestea sunt motivele pentru care lucrăm la măsurile pe termen lung, dar şi la cele pe termen scurt, arovizionarea cu arme a Ucrainei pentru a se apăra împotriva atacurilor ruşilor şi pentru a putea să-și elibereze oraşele de sub teroarea Rusiei”.

Armata rusă susține că a distrus sistemele de rachete pentru apărarea antiaeriană furnizate Ucrainei de o țară din Vest.

Igor Konashenkov, Russian Defense Ministry chief spokesman: “O rachetă de mare precizie Kalibr, lansată de pe mare, a distrus echipamente de rachete anti-aeriene S-300, ținute într-un hangar de la marginea orașului Dnipro și care au fost furnizate regimului de la Kiev de o țară europeană. Au fost lovite patru lansatoare S-300 și 25 de militari din forțele armate ucrainene”.

"Minciuni rusești" - a fost reacția Bratisalvei, pentru că Slovacia anunţase, vineri, că a donat Ucrainei sistemul său de apărare aeriană S-300 pentru a o ajuta să se apere împotriva agresiunii Rusiei

Rusia știe că furnizarea de armament Ucrainei este esențială și își concentrează toate eforturile pentru a submina această acțiune - a avertizat, la rândul sau, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Moscova pregătește o masivă campanie vizând media străine și politicieni. Fabrică lor de trolli ar putea trimite mesaje spam pe e-mail și ar putea urmă un șuvoi de comentarii de dezinformare. Nu picăți în capcană", a avertizat Kuleba.

În același timp, statul major al armatei ucrainene avertizează.

Oleksandr Shputun, spokesman of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine: „Nu se poate exclude că Forțele Armate ale Federației Ruse să desfășoare acțiuni provocatoare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova pentru a acuză Ucraina de agresiune împotriva unui stat vecin”.