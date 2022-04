Mai multe localități din sud-estul Harkovului, aflate la granița cu această regiune, ar fi fost eliberate de sub controlul armatei ruse.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

"Nu vom aștepta să atace ei, deja am început să ne mișcăm. Desfășurăm apărare activă", a anunțat Aleksei Arestovici, unul dintre consilierii președintelui Zelenski. Iar în orașul asediat Mariupol, ultimii apărători sunt determinați să lupte până la ultima picătură de sânge, după ce au respins ultimatumul rușilor, care le cereau să se predea.

Câteva mii de soldați ucraineni sunt ascunși în buncărele și tunelurile uzinei Azovstal. Alături de ei - mii de civili, în mare parte femei și copii. Însă rușii amenință că vor folosi cele mai puternice arme din arsenal ca să distrugă rezistența.

Continuă și campania aeriană asupra orașelor ucrainene, care s-a întețit după scufundarea navei-amiral Moskva, la jumătatea săptămânii.

Rușii bombardează în fiecare zi Harkovul. Tiruri de rachete lovesc de multe ori în aceleași locuri, la intervale de câteva minute, pentru a-i surprinde pe salvatorii care incearca sa ii ajute pe răniți.

Tirul de rachete a lovit în plin mai multe blocuri de locuințe și a făcut prăpăd pe străzi. Tirurile de artilerie lovesc zone rezidențiale, unde nu sunt trupe ucrainene. Acesta este momentul în care mai multe proiectile cad pe o stradă din Harkov. O femeie a scăpat cu viață ca prin minune.

În alt cartier al orașului, un parc plin de oameni a fost bombardat.

Tatiana Agaieva, pacient: ”Atacul a început brusc, nici n-am avut timp să fugim către clădiri. Am încercat să ne băgăm sub băncile ori mesele din parc.”

Olga Sadovska, pacient: ”Toata lumea țipa: "Trântiți-vă la pământ!" Am căzut și inițial n-am simțit nimic, abia apoi am văzut că-mi șiroia sângele din picior, sub genunchi, s-a făcut o băltoacă lângă mine.”

Același lucru se întâmplă și în Severodonețk, un oraș aflat aproape de linia frontului, în regiunea Luhansk. Rușii masează trupe la câțiva kilometri distanță, iar bombardamentele sunt frecvente și puternice. Localnicii stau ascunși de săptămâni în subsoluri sau in beciuri.

Localnic: ”Nu avem electricitate, nu avem semnal la telefon, nu avem apă, nu avem gaze.”

Totul se cutremură de la bombardamente. Ferestrele sunt toate sparte. Tamara a fost profesoară de engleză și face lecții cu nepotul ei, Timur. Își duce zilele în acest adăpost de mai bine de o lună: ”Mulți oameni nu pot să plece de aici din cauza problemelor de sănătate și nu au bani ca să trăiască în alte locuri. Trebuie să stea aici.”

Printre ei este Vasili, un bătrân de 73 de ani care abia se mișcă prin adăpost. Chiar și așa, nu vrea să părăsească orașul, chiar dacă s-ar ivi ocazia: ”Aici m-am născut, aici vreau să rămân.”

În Mariupol, ultimii apărători ai orașului-port au respins ultimatumul dat de ruși și au anunțat că vor lupta până la ultima picătură de sânge.

Igor Konașenkov, purtător de cuvânt Ministerul Apărării din Rusia: ”Am cerut unității ucrainene, care e înconjurată și blocată complet în Mariupol, pe teritoriul uzinei metalurgice Azovstal, să depună armele și să se predea, ca să-și salveze viețile. Regimul naționalist de la Kiev, potrivit interceptărilor radio, a interzis negocierile pentru capitulare.”

În uzina Azovstal - un labirint de buncăre și tuneluri - mai sunt în jur de 2.500 de soldați ucraineni, cărora li se adaugă sute de civili care au preferat să vină aici decât să rămână în orașul ocupat de ruși.

Matt Rivers, corespondent CNN: ”Ucrainenii spun că au mai multe puncte de rezistență în oraș și în jurul lui. De exemplu, noapte trecută, potrivit ucrainenilor, au fost ciocniri la 5 kilometri distanță de acea oțelărie.”

Pentru ruși, Mariupolul are dublă valoare, strategică și de imagine. Așa că au masat in oras un număr uriaș de trupe, de la unități speciale cecene până la trupe regulate și separatiști din Donețk. Și, ca să spargă rezistența ucrainenilor, vor să folosească cele mai puternice bombe din arsenalul rusesc.

În ciuda optimismului, rușii se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește proviziile, susțin reprezentanții armatei ucrainene.

Oleksandr Șputun, general în armata Ucrainei: ”Nemulțumirile soldaților (ruși) cresc, starea lor morală și psihică e la un nivel redus. Soldații ruși se plâng constant că nu sunt schimbați (de pe linia frontului), de echipamentele care se strică în mod constant, de calitatea alimentelor și a combustibilului primit.”

Pe de altă parte, oficialii ucraineni spun că militarii ruși își completează stocurile de provizii jefuind localnicii din zonele ocupate, iar în multe regiuni au fost raportate violențe împotriva civililor.