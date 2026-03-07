Război în Iran, ziua a opta. Adunarea iraniană se va reuni „în decurs de o zi” pentru a alege un nou lider suprem

UPDATE 21:50 Araghchi: Trump a „ucis” gestul Iranului față de vecinii săi

„Președintele Pezeshkian și-a exprimat deschiderea față de o dezescaladare în regiunea noastră, cu condiția ca spațiul aerian, teritoriul și apele vecinilor noștri să nu fie folosite pentru a ataca poporul iranian”, a declarat ministrul de externe al Iranului pe X.

Mai devreme astăzi, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că țările vecine nu vor mai fi ținta atacurilor, cu excepția cazului în care un atac provine de acolo.

„Gestul Iranului față de vecinii noștri a fost aproape imediat distrus de președintele Trump”, a continuat Araghchi.

Iranul a fost lovit de atacuri la scurt timp după publicarea declarației președintelui, ceea ce a declanșat o serie de lovituri care au vizat ceea ce acesta a numit active americane în țările vecine din Golf, potrivit Al Jazeera.

UPDATE 21:35 Ministrul turc de Externe avertizează Iranul să nu lanseze rachete asupra Turciei

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan (în fotografie), a avertizat sâmbătă Iranul să nu lanseze rachete suplimentare asupra Turciei. Fidan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă la Istanbul, după o reuniune informală a Consiliului miniștrilor de externe al Organizației Statelor Turcice (OTS) la Istanbul.

În cadrul declarațiilor sale, el a afirmat că secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, i-a dat asigurări că Washingtonul nu are în plan să înarmeze grupările kurde din Iran. Declarațiile sale au fost făcute după ce Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a interceptat o rachetă care a intrat în spațiul aerian turc la începutul săptămânii, deși Teheranul a negat că ar fi vizat Turcia, scrie Baha.

UPDATE 21:16 Rachetă balistică lansată asupra unei baze aeriene saudite

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că sâmbătă a fost lansată o rachetă balistică asupra bazei aeriene Prince Sultan, potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului. Racheta a fost lansată asupra bazei militare, situată la sud-est de Riad, dar a aterizat într-o zonă nelocuită.

Baza găzduiește atât personal militar saudit, cât și american.

UPDATE 20:58 Iranul revendică atacul cu rachete asupra bazei americane din Bahrain

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a anunțat că a lansat „rachete de precizie” asupra unei baze militare americane din Bahrain. IRGC susține că atacul a fost o represalie pentru informațiile potrivit cărora SUA ar fi vizat o instalație de desalinizare a apei dulci situată pe o insulă din Strâmtoarea Hormuz.

Armata americană nu a confirmat încă atacul cu rachete, potrivit agenției de știri Baha.

UPDATE 20:20 Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, primele declaraţii de la startul războiului

Preşedintele Emiratelor Arabe Unite a declarat că ţara sa se află în război, dar este în stare bună, şi le-a transmis inamicilor că ţara nu este o pradă uşoară. Au fost primele sale declaraţii publice de la lansarea rachetelor iraniene asupra naţiunilor din Golf, în contextul atacurilor americane şi israeliene, relatează Reuters.

"Emiratele Arabe Unite au pielea groasă şi carnea amară - nu suntem o pradă uşoară", a declarat Mohammed bin Zayed Al Nahyan, care este şi conducătorul Abu Dhabi-ului.

El a făcut declaraţiile în timpul unei vizite la conaţionalii răniţi în atacuri.

„Ne vom îndeplini datoria faţă de ţara noastră, poporul nostru şi rezidenţii noştri, care fac parte din familia noastră”, a spus el.

Emiratele Arabe Unite, formate din şapte emirate, inclusiv Dubai, vor proteja pe toată lumea din ţară, a adăugat liderul.

UPDATE 20:00 Ministrul de Externe al Iranului îl avertizează pe Trump că Iranul este pregătit pentru o escaladare

Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că, dacă acesta dorește o escaladare, forțele armate iraniene sunt pregătite.

Araghchi a declarat într-o declarație că deschiderea președintelui iranian Masoud Pezeshkian față de o dezescaladare în regiune a fost „imediat distrusă” de Trump, care a interpretat greșit capacitățile Iranului.

„Aventurile nefericite ale lui Trump din ultima săptămână au costat deja armata americană 100 de miliarde de dolari, pe lângă viețile tinerilor soldați”, a spus el, adăugând că costurile vor fi transferate asupra americanilor obișnuiți. El l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că a păcălit SUA să lupte în războaiele sale, adăugând că este un „război de alegere” purtat de „susținătorii Israelului”, notează Al Jazeera.

UPDATE 19:20 „Rusia nu este neutră, noi susținem Iranul”

Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie a declarat pentru Sky News că „nu suntem neutri” în războiul din Iran.

Andrey Kelin i-a spus lui Trevor Phillips că Rusia „susține Iranul”, adăugând că „considerăm foarte negativ ceea ce se întâmplă”.

„În acest moment, logica țărilor occidentale este că Iranul este vinovat pentru tot. Dar nimeni nu spune că SUA și Israelul au inițiat un atac împotriva Iranului. Iar Iranul doar răspunde la acest atac Este pur și simplu nedrept”, a spus el.

Kelin a insistat că cel mai bun scenariu este ca războiul să înceteze „imediat” și să se „revină la o soluție pașnică, negociată și diplomatică”.

UPDATE 19:00 Turcia se gândeşte să trimită avioane F-16 în Ciprul de Nord

Autorităţile de la Ankara analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă pentru securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, a anunţat postul de televiziune TRT Haber, potrivit Politico.

Ministerul Apărării din Turcia ia în considerare trimiterea avioanelor de luptă pentru a garanta securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, potrivit TRT Haber, care citează surse din cadrul ministerului.

Potrivit relatării, trimiterea avioanelor de luptă este una dintre măsurile luate în considerare ca răspuns la tensiunile din Cipru.

Posibila mişcare a Turciei vine în contextul în care insula, împărţită între un stat separatist susţinut de Turcia în nord şi statul membru al UE vorbitor de limbă greacă Cipru în sud, a fost ţinta unei serii de atacuri cu drone şi rachete de când au început atacurile SUA-Israel asupra Iranului, acum o săptămână.

UPDATE 18:26 Iranul acuză SUA de atacul asupra unei instalaţii de desalinizare de pe o insulă din Golf

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat sâmbătă Statele Unite de atacul asupra unei uzine de desalinizare de pe o insulă din Golf, dând vina pe aceasta pentru stabilirea unui „precedent”.

„Statele Unite au comis o crimă flagrantă şi disperată atacând” acest amplasament „de pe insula Qeshm” din Golf, a declarat Araghchi la radio X, adăugând că „alimentarea cu apă a 30 de sate a fost afectată”.

„Atacarea infrastructurii Iranului este o mişcare periculoasă cu consecinţe grave. Statele Unite sunt cele care au stabilit acest precedent, nu Iranul”, a adăugat el.

UPDATE 17:53 Adunarea iraniană se va reuni „în decurs de o zi” pentru a alege un nou lider suprem

Adunarea experților din Iran se va reuni în decurs de o zi pentru a alege un nou lider suprem. Aceasta este informația furnizată de membrul adunării Ayatollah Mozafari, citat de mass-media iraniană.

Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis în atacurile inițiale ale SUA și Israelului asupra Iranului, weekendul trecut.

Liderul suprem al Iranului are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

Cei 88 de membri ai adunării decid cine va prelua rolul după uciderea lui Khamenei.

Conform sistemului iranian vilayat-e faqih – tutela juristului islamic – liderul suprem trebuie să fie un lider senior cu autoritate politică și religioasă.

Un consiliu de conducere format din trei persoane a fost înființat pentru a guverna țara în mod temporar imediat după moartea liderului suprem.

Acesta includea:

Masoud Pezeshkian, președintele reformist al Iranului

Gholamhossein Mohseni Ejei, șeful liniei dure a sistemului judiciar

Alireza Arafi, jurist și șef al Basij, o forță paramilitară voluntară





UPDATE 17:06 Trump: SUA „au făcut lumii un serviciu” declanșând războiul împotriva Iranului

Președintele SUA afirmă că, pe o scară de la 0 la 10, progresul campaniei țării sale împotriva Iranului este până acum de 15.

Războiul împotriva Iranului este „un serviciu pe care îl oferim, nu pentru Orientul Mijlociu, ci pentru întreaga lume”, a declarat Trump.

„Erau oameni bolnavi, foarte bolnavi”, a spus el despre cei uciși până acum în atacurile americane și israeliene, scrie Sky News.

UPDATE 16:53 Cum au orchestrat Israelul și SUA eliminarea liderului suprem al Iranului. Sistemul AI care a ghidat uciderea lui Khamenei (detalii, AICI)

UPDATE 16:03 Israelul avertizează Libanul să dezarmeze Hezbollah sau „va plăti preţul”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, l-a avertizat sâmbătă pe preşedintele libanez Joseph Aoun că Libanul va „plăti preţul” pentru că nu a reuşit să dezarmeze Hezbollah, miliţia susţinută de Iran care domină sudul ţării, scrie CNN.

Într-un discurs televizat adresat preşedintelui, Katz a spus că Libanul „a făcut o promisiune şi un angajament de a respecta acordul şi de a dezarma Hezbollah - iar aceste lucruri nu se întâmplă”.

„Dacă trebuie să alegem între a ne apăra civilii şi soldaţii sau statul Liban, cei care vor plăti preţul vor fi guvernul libanez şi întregul Liban”, a spus Katz.

UPDATE 15:47 Marea Britanie pregătește un portavion pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu

Marea Britanie pregătește un portavion pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, reducând la jumătate termenul de preaviz la cinci zile, potrivit informațiilor Sky News.

Accelerarea timpului de pregătire pentru HMS Prince of Wales înseamnă că nava gigantică va putea răspunde mai rapid în cazul în care se va lua decizia de mobilizare.

Echipajele au fost, de asemenea, alertate cu privire la o posibilă desfășurare în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit unei surse.

Această mișcare nu înseamnă că nava de război, care transportă avioane de vânătoare F-35 și ar trebui să fie escortată de o serie de alte nave și de un submarin, va fi trimisă pentru a întări apărarea Marii Britanii în Golf și în jurul Ciprului, dar înseamnă că prim-ministrul va avea mai multe opțiuni pentru a o deplasa mai rapid, dacă se va considera necesar.

HMS Prince of Wales are baza în Portsmouth.

UPDATE 15:15 Emiratele Arabe Unite au fost ținta a 16 rachete balistice și 121 drone

Cel puțin 16 rachete balistice și 121 drone au fost lansate astăzi asupra Emiratelor Arabe Unite, potrivit autorităților țării.

Toate rachetele, cu excepția uneia care a căzut în mare, au fost interceptate. Cel puțin 119 drone au fost interceptate, iar două drone s-au prăbușit pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, au declarat autoritățile, scrie Al Jazeera.

UPDATE 14:12 Trump declară că „Iranul va fi lovit foarte puternic astăzi”

„Iranul va fi lovit foarte puternic astăzi”, a declarat preşedintele SUA sâmbătă.

„Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot duce în mormânt dorinţa de a vedea poporul iranian capitulând”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian sâmbătă, ca răspuns la cererea lui Donald Trump din ziua precedentă de a avea o „capitare necondiţionată” pentru a pune capăt războiului.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Donald Trump s-a lăudat că a „zdrobit” Iranul şi a subliniat că Republica Islamică „s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu, promiţând să nu mai tragă asupra lor”.

„Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacurilor neobosite ale Statelor Unite şi Israelului. Aceştia au încercat să preia controlul şi să conducă Orientul Mijlociu. Aceasta este prima dată în mii de ani când Iranul este învins de vecinii săi din Orientul Mijlociu”, a declarat el.

Potrivit acestuia, ţările din Orientul Mijlociu „au spus: «Mulţumesc, preşedinte Trump!». Iranul nu mai este «tiranul Orientului Mijlociu», ci mai degrabă «pierzătorul Orientului Mijlociu»”, a afirmat preşedintele SUA.

UPDATE 12:21 Iranul promite să nu se predea

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a promis sâmbătă că ţara sa nu se va preda niciodată.

„Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot duce în mormânt dorinţa de a vedea poporul iranian predându-se”, a declarat el într-un discurs difuzat la televiziunea de stat.

UPDATE 11:42 Aeroportul din Dubai a anunţat reluarea parţială a operaţiunilor

Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru traficul internaţional, a anunţat sâmbătă reluarea parţială a operaţiunilor, după o scurtă suspendare care a avut loc mai devreme în cursul dimineţii.

„Am reluat parţial operaţiunile începând de astăzi, 7 martie, cu unele zboruri operate de pe Aeroportul Internaţional Dubai (DXB) şi Aeroportul Internaţional Dubai World Central - Al Maktoum (DWC)”, a declarat Aeroportul din Dubai într-un comunicat publicat pe X.

„Vă rugăm să nu veniţi la aeroport decât dacă compania aeriană nunv-a contactat pentru a confirma zborul, deoarece orarele pot fi încă supuse modificărilor”, a transmis aeroportul pasagerilor, în timp ce un martor a raportat pentru AFP o explozie puternică rezultată în urma unei interceptări deasupra aeroportului sâmbătă dimineaţă.