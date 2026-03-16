Războiul condus de SUA şi Israel în Iran a intrat acum în a treia săptămână, provocând cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie. Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală controlată de Iran, a fost efectiv închisă pentru trecerea petrolierelor încă de la începutul războiului. Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin acest punct strategic.

Zborurile sunt suspendate temporar luni pe aeroportul din Dubai, au anunţat autorităţile din emirat, din cauza unui incendiu la un rezervor de combustibil legat de un atac cu dronă, transmite AFP.

Președintele SUA, Donald Trump, încearcă să obțină sprijin internațional pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, ruta vitală prin care trece transportul de petrol, care s-a oprit aproape complet de când SUA și Israel au început războiul cu Iranul.

El a declarat că SUA a primit „unele răspunsuri pozitive” după ce a solicitat ajutor țărilor, dar câteva dintre acestea „preferă să nu se implice”. Până în prezent, nicio țară nu și-a luat angajamentul ferm de a trimite nave de război.

Între timp, prețul petrolului crește, în timp ce loviturile pe teren continuă să agite Orientul Mijlociu, scrie CNN. Statele Unite au bombardat, de asemenea, Insula Kharg, unde se află cea mai mare parte a producţiei de petrol a Iranului. Administraţia Trump a declarat însă că a cruţat, deocamdată, producţia de petrol a Iranului.

Israel și Iran și-au continuat schimbul de lovituri duminică. Israelul a declarat că a vizat capacitățile iraniene de rachete balistice și sistemele de apărare aeriană, susținând că a lovit peste 200 de ținte în ultimele 24 de ore. Iranul a afirmat că a lansat aproximativ 700 de rachete și 3.600 de drone asupra țintelor americane și israeliene de la începutul războiului.

Războiul ar mai putea dura „câteva săptămâni”

Trump a spus că SUA și Israel sunt în mare parte aliniate în obiectivele lor militare, deși a recunoscut că acestea nu sunt identice. Oficialii administrației sale au spus că se așteaptă ca conflictul cu Iranul să se încheie în câteva săptămâni sau „mai devreme”. Israelul a declarat pentru CNN că plănuiește să lovească „mii” de ținte în următoarele trei săptămâni, cu posibil mai multe ulterior.

Trump a încercat să liniștească îngrijorările legate de închiderea efectivă a strâmtorii, afirmând că „sperăm ca China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alții” să trimită nave de război pentru a securiza ruta maritimă vitală. El a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor „foarte rău” dacă aliații SUA nu vor ajuta. Până acum, Australia și Japonia au declarat că nu plănuiesc să trimită nave. Când a fost întrebat de CNN dacă vor trimite nave, Regatul Unit a spus că analizează opțiunile, iar China a cerut încetarea imediată a ostilităților. Între timp, ministrul de externe al Iranului a spus că Teheranul este deschis la discuții cu țările care doresc acces sigur la strâmtoare.

Strâmtoarea rămâne sub „amenințare critică”, deși nu au fost raportate incidente în ultimele trei zile, conform agenției maritime din Regatul Unit. Cel puțin 20 de nave au fost atacate în Golful Persic, Strâmtoarea Hormuz și Golful Oman de la începutul războiului.

Prețul petrolului a urcat duminică seară la cel mai ridicat nivel din iulie 2022. Petrolul Brent a ajuns la aproximativ 106,12 dolari pe baril, iar țițeiul american la 101,53 dolari.

Totuşi, închiderea strâmtorii nu afectează doar petrolul. Fermierii din întreaga lume se bazează pe îngrăşămintele transportate prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar putea afecta preţurile produselor alimentare. Iar produsele perisabile transportate — precum lactatele, fructele, legumele şi peştele — ar putea fi primele mărfuri care vor deveni mai scumpe.

Închiderea internetului din Iran, care durează de săptămâni, s-a înrăutățit după ce accesul rămas s-a întrerupt brusc duminică, a declarat un expert pentru CNN.

Peste 2.200 de persoane din Orientul Mijlociu au murit în conflict, conform unui bilanț CNN bazat pe datele diferitelor autorități. Cea mai mare parte a victimelor provine din Iran, cu peste 1.300 de morți, a declarat ambasadorul Iranului la ONU în cea mai recentă actualizare. Cel puțin 850 de persoane au murit în Liban, iar câteva zeci în alte țări vecine.