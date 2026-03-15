În același timp, președintele american spune că Teheranul "vrea să ajungă la un acord" pentru încheierea războiului, dar "termenii nu sunt destul de buni".

Pe de altă parte, de la începutul războiului, în urmă cu 16 zile, cel puțin 850 de oameni au murit în Liban, și 1.300 în Iran. Israelul a lansat noi atacuri aeriene, la scară largă, potrivit armatei, în vestul Iranului.

Dar și Teheranul a trimis valuri repetate de rachete și drone spre Israel. Resturile de proiectile interceptate dar și lovituri directe au făcut pagube în mai multe locuri din Israel.

Jon Donnison, BBC: ”Suntem la marginea Tel Aviv-ului. Acolo puteți vedea urmele impactului, câteva mașini complet distruse, focul încă arde. Este o senzație de frică aici. Mulți au fugit să caute adăpost”. Peste 100 de persoane au fost spitalizate în ultimele 24 de ore, potrivit ministerului israelian al sănătății, însă doar câțiva răniți sunt în stare gravă. În același timp, interceptări de rachete și drone au fost raportate în, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar.

Paula Hancocks, CNN: „Cu siguranță am văzut că Emiratele Arabe Unite au fost vizate de cel mai mare număr de rachete și drone în ultimele două săptămâni, iar acum există o nouă amenințare din partea oficialilor iranieni că vor fi țintite și mai mult”.

Ambasada SUA din Bagdad i-a avertizat pe cetățenii americani din Irak să părăsească țara "imediat", după ce o rachetă a lovit ieri heliportul din curtea ambasadei. Angajații guvernului american care nu sunt implicați în activități esențiale au fost instruiți, de asemenea, să părăsească și Omanul - unde zilele trecute drone iraniene au provocat un incendiu major la un mare depozit petrolier.

Într-un interviu telefonic pentru NBC News, Donald Trump a declarat că Teheranul pare pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt conflictului, dar susține președintele american, "termenii nu sunt suficient de buni".

Însă secretarul energiei a vorbit despre un orizont de timp pentru încheierea războiului cu Iranul.

Chris Wright: ”Cred că acest conflict se va încheia, cu siguranță, în următoarele câteva săptămâni. "Ar putea fi chiar mai devreme de atât, dar conflictul se va încheia în următoarele câteva săptămâni."

Donald Trump le-a cerut aliaților să trimită vase de luptă pentru a asigura securitatea trecerii prin strâmtoarea Ormuz.

Pe de altă parte, în acelaşi interviu pentru NBC, Trump a pus sub semnul întrebării soarta noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Hamenei, fiul fostului lider asasinat, Ali Hamenei „Nici nu știu dacă mai trăiește. Până acum, nimeni nu a reușit să-l arate”, a spus președintele american, referindu-se la faptul că singura declarație difuzată până acum a fost un comunicat citit la televiziune.

John Scarlett, fost director MI6: ”Sigur a fost rănit în atacul inițial de acum două săptămâni. Din ce am aflat, rănile nu îi pun viața în pericol. Nu înseamnă că nu este activ în culise, că nu ia decizii și nu stabilește direcția politicii Teheranului”. Sfidând raidurile comune americano israeliene, mii de iranieni au ieșit azi-noapte pe străzi, pentru a-și demonstra loialitatea față de regim.