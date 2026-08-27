Informațiile privind moartea celui supranumit „Măcelarul din Bosnia” au fost confirmate ulterior de un oficial al ONU, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

„Ratko Mladic, fost comandant al Armatei Republika Srpska (...) a murit la vârsta de 84 de ani”, a anunțat televiziunea națională RTS pe site-ul său, relatează AFP.

Ratko Mladic a murit la Haga, după luni de boală

Ratko Mladic, care era grav bolnav de luni de zile, a murit la câteva zile după o ultimă respingere de către Mecanismul Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaționale de la Haga a cererii familiei sale și a guvernului sârb ca el să fie transferat într-un spital militar din Belgrad pentru a beneficia de îngrijiri medicale.

La începutul săptămânii, ministrul justiției sârb, Nenad Vujic, își reiterase cererea de eliberare a lui Mladic, pentru ca acesta să primească tratament medical în Serbia, afirmând că decesul său „poate surveni în orice moment”.

Condamnat la închisoare pe viață pentru genocid și crime de război

Ratko Mladic, 84 de ani, fost general al forțelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morți între 1992 și 1995, verdict confirmat în apel în 2021.

Printre aceste crime se numără, în special, masacrul a aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci, comis în iulie 1995 în regiunea Srebrenica (est).

El a fost arestat în 2011 în Serbia, după ce a fost 16 ani fugar.

Asociațiile mamelor din Srebrenica au denunțat apelurile repetate de eliberare a lui Ratko Mladic, calificându-le drept „provocări”, și au transmis că eliberarea sa ar fi percepută ca „o mare nedreptate față de familiile victimelor”.

Însă Mladic continua să fie glorificat de unii lideri politici sârbi și de sârbi din Bosnia.

„Este un asasinat silențios al tatălui meu”, a denunțat săptămâna trecută fiul său Darko Mladic, după ce l-a vizitat pe tatăl său la Haga. El a afirmat atunci că medicii din centrul penitenciar „au încetat cu totul îngrijirile”.