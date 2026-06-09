Exerciţiul naval al NATO BALTOPS, care a început în 4 iunie şi se desfăşoară până pe 20 iunie, este cel mai mare exerciţiu militar din Marea Baltică din acest an, reunind aproximativ 20 de nave din 15 ţări, cu un efectiv de aproximativ 6.000 de persoane, a relatat marţi agenţia de ştiri Interfax, preluată de Reuters.

Rusia a desfăşurat propriile exerciţii în perioada 8-9 iunie în şi în apropierea enclavei sale Kaliningrad, implicând 10 aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare şi bombardiere, precum şi două nave mici cu rachete, potrivit Interfax.

Enclava Kaliningrad, situată pe coasta Mării Baltice între Lituania şi Polonia, state membre NATO, are o populaţie de aproximativ 1 milion de locuitori. Este puternic militarizată şi serveşte drept sediu al Flotei Baltice a Rusiei.

Preşedintele Vladimir Putin a declarat la sfârşitul lunii mai că Rusia dispune de toate mijloacele necesare pentru a distruge orice forţă care ar încerca să atace Kaliningrad, după ce ministrul de externe al Lituaniei a afirmat că NATO ar trebui să demonstreze Moscovei că poate pătrunde în enclavă.