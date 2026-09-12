În Podișul Târnavelor culesul a început mai devreme pentru că soarele dogoritor a făcut ca zaharurile din struguri să se acumuleze rapid.

În această podgorie 16 combine înlocuiesc munca a sute de oameni. În schimb strugurii din viile tinere sunt culeși manual, de muncitori străini.

Cum va fi recolta din acest an

Peste 27.000 de tone de struguri vor ajunge în tancuri speciale, în crame unde vor fi transformați în vinuri.

Ioan Buia, oenolog: Avem o asociere foarte bună între zahăr, aciditate și respectiv aromă ceea ce ne face să credem că vom putea obține niște vinuri echilibrate.

Sunt și zone din țară unde producția e mai mică decât anul trecut, de pildă în această podgorie de lângă Iași, dar producătorii sunt optimiști.

Marian Olteanu, reprezentant cramă: O scădere cu 15-20 la sută față de anul precedent. Obținem exact ce ne dorim, adică alcool mai scăzut.

Potrivit Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole producția totală de anul acesta e estimată la 4 milioane de hectolitri de vin - adică cel puțin la fel de bună ca anul trecut.

Robert Ionuț Băicoianu, Organizatia Nationala Interprofesionala Vitivinicola: Față de țările din vestul Europei, Franța, Italia, unde au fost importante pierderi datorită la fel temperaturilor destul de ridicate din această vară, România este cu mult peste această situație, sperăm că anul acesta vom avea un nivel superior a exporturilor de vin din România către Europa și nu doar.

În Franța, Ministerul Agriculturii se așteaptă la cea mai scăzută producție de vin din ultimele trei decenii, după seceta severă.