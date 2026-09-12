Iar numărul victimelor crește proporțional cu numărul celor care aleg să conducă pe două roți.

Recent, un motociclist de 41 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs în Vânju Mare, județul Mehedinți. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un autoturism l-a lovit în plin.

Datele Poliției Române arată că numărul accidentelor în care sunt implicați motocicliști a tot crescut în ultimii ani: „În anul 2024 au fost înregistrate 1.899 de accidente rutiere în care au fost implicați motocicliști. Anul trecut, numărul a crescut, depășind pragul de 2.000 de accidente. În aproape toate aceste cazuri vorbim de oameni care au ajuns la spital, iar pentru unii dintre ei medicii nu au mai putut face nimic. Numai în primele opt luni ale acestui an, 65 de motocicliști și-au pierdut viața, iar alți 244 au fost grav răniți.”

Subinspector Gogă Costin - Inspectoratul General al Poliției Române: „Vorbim despre o categorie vulnerabilă, se produc mii de accidente la nivel național, anual. Neacordarea priorității de trecere, circularea cu viteză excesivă și neadaptarea la condițiile de mers se numară printre principalele cauze.”

Specialiștii spun că pericolul este cu atât mai mare cu cât viteza de deplasare crește. Orice obstacol devine foarte greu ori imposibil de evitat.

Costel Ban - instructor conducere defensivă: „Accelerația motocicletei este foarte mare. Un motociclist care pleacă puternic de la un semafor, ajunge la punctul de întalnire cu un autovehicul care îl intersectează mult mai repede decât un autovehicul. Suprafața de aderență la motocicletă cât e vorba de frânare, ca să evite un accident, este mult mai mică. Dacă un motociclist s-a angajat cu viteză într-o anumită traiectorie în curbă, dacă ceva se întâmplă, lui îi va fi foarte greu să modifice acea traictorie.”

Interesul pentru mersul pe două roți a crescut în ultimii ani, în special în rândul tinerilor care aleg categoria A1, pentru care permisul poate fi obținut de la 16 ani și le permite să conducă motociclete de până la 125 de centimetri cubi.