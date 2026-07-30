Potrivit acestuia, în plic se mai afla o sesizare cu privire la comportamentul agresiv în trafic al unui şofer, scrie Agerpres.

„La începutul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului Rutier au primit o reclamaţie prin intermediul Poştei, iar în plic, lângă sesizare, era un alt plic: o bancnotă de 100 euro. Persoana respectivă sesiza un comportament agresiv în trafic al unui alt şofer. Nu ştim care este scopul acelei bancnote, dar vor stabili procurorii, pe care i-am sesizat de îndată", a afirmat Costîn.