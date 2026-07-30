Vorbim despre tensiunea arterială în sezonul cald. La căldură, ne deshidratăm, scade tensiunea. Aceasta pentru că se dilată arterele din periferie. Dar urmează și... o a doua fază. Din cauza dilatării, cresc hormonii de stres, crește astfel frecvența cardiacă. Și... crește tensiunea. Aflăm cum ținem în echilibru tensiunea arterială în sezonul cald alături de dr. Aniela Popescu, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Vara, mulți oameni spun că li se schimbă tensiunea. Ce se întâmplă de fapt?

Dr. Aniela Popescu: Vara, apare termoreglarea și se dilată arterele din periferie. Așa pierdem căldură. Această adaptare are drept urmare scăderea tensiunii. Dar urmează o a doua fază în care inima încearcă să compeseze această scădere, cresc hormonii de stres și crește tensiunea.

Andreea Groza: E normal așadar să scadă tensiunea vara.

Dr. Aniela Popescu: Da, să scadă puțin și să nu avem simptome ca amețeală ori leșin. Scăderea normală fiziologică este 10-20 mm coloană mercur și să nu fie simptomatică.

Andreea Groza: Când tensiunea devine o urgență?

Dr. Aniela Popescu: Când scade scade foarte mult și apare leșinul. Când crește peste 180 cu 120 și apar complicațiile de organ – infarct de miocard, disecție de aortă, AVC. Andreea Groza: Ce se întâmplă când ne deshidratăm?

Dr. Aniela Popescu: Pierdem apă și electroliți. Organele nu mai sunt bine oxigenate. Sensibili extrem la deshidratare sunt copiii și vârstnicii. Dar și hipertensivii.

Andreea Groza: Ce se întâmplă cu un pacient hipertensiv, aflat pe medicație, dacă apar scăderi de tensiune din cauza căldurii?

Dr. Aniela Popescu: Medicamentele, numite diuretice, scad tensiunea. Medicamentele, numite vasodilatatoare, scad tensiunea. Din aceste motive, ce facem vara? Ne luăm tensiune timp e o săptămână dimineața, la prânz și seara și o notăm. Și cu notițele, mergem la medic să vedem dacă sunt necesare modificări ale medicației. Dar nu modificați singuri medicația, nu săriți peste medicamente! Ricul este să apară AVC.

Andreea Groza: Cum să bem apă să fim în siguranță?

Dr. Aniela Popescu: Bem apă constant, un pahar la o oră sau o oră și jumătate.

Nu bem apă multă dint-o dată pentru că diluăm prea tare electoliții.

Dacă avem grijă de un vârstnic, îi dăm să bea apă constant pentru că, la vârste înaintate, osmoreceptorii din hipotalanus, din creier, nu mai sunt sensibili și nu mai simt diferențele de concentrație ale sângelui.

Nu sărim pentru medicamentele antihipertensive la inițiativă proprie!

Andreea Groza: Cum ne măsurăm tensiunea acasă?

Dr. Aniela Popescu: Stăm pe scaun rezemați în primul rând.

Mâna să fie la nivelul inimii.

Nu vorbim.

Nu ținem picioarele încrucișate.

Nu consumăm înainte cu o oră energizante, cafea, nu fumăm.

Tensiunea normală este sub 120 cu 80 (12 cu 8). Tensiunea de la care mergem la medic - de la 130 cu 80 (13 cu 8).

Andreea Groza: De ce să nu ignorăm tensiunea mare, dacă nu ne doare nimic, dacă nu ne supără nimic?

Dr. Aniela Popescu: Pentru că hipertensiunea netratată distruge vasele de sânge, accelerează ateroscleroza, crește rigiditatea arterelor, mărește mușchiul cardiac și îl face ineficient. Și poate să conducă la accident vascular cerebral hemoragic.

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