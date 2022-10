Putin susține că are "un mare respect" pentru poporul și cultura Ucrainei: Întotdeauna am considerat asta

Vladimir Putin a transmis că a respectat întotdeauna poporul și cultura Ucrainei, țară pe care o bombardează de opt luni încoace, de când a ordonat invadarea teritoriului vecin.

"Întotdeauna, și chiar și astăzi, în ciuda tragediei actuale, avem un mare respect pentru poporul ucrainean, cultura ucraineană, limba, literatura și așa mai departe", a declarat Putin în timpul unei ceremonii de premiere a profesorilor, potrivit Reuters, citată de The Insider.

Dar, Putin a spus apoi că Rusia nu poate permite ca ceea ce se întâmplă în Ucraina să afecteze cultura și limba rusă, potrivit unei înregistrări video cu remarcile sale, împărtășită de Ukraine World.

Liderul de la Kremlin părea să facă aluzie la afirmația sa anterioară potrivit căreia Ucraina comitea un genocid împotriva etnicilor ruși, însă nu a apărut niciodată nicio dovadă care să susțină această afirmație.

Putin said that Russia respected Ukrainians, Ukraine's culture and the Ukrainian language.

We seem to have a different understanding of the concept of "respect".#LeaveUkraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/2U8ySZXv3x