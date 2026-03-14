Potrivit publicației Axios, Trump ar fi respins ideea, conform unor surse familiarizate cu discuția.

În centrul disputei se află aproximativ 450 de kilograme de uraniu iranian îmbogățit la 60%, material care ar putea fi adus la nivel de armament nuclear în doar câteva săptămâni. Cantitatea este considerată suficientă pentru producerea a peste zece bombe nucleare.

Securizarea acestui stoc reprezintă unul dintre obiectivele majore ale operațiunilor militare ale Statelor Unite și ale Israel.

Rusia ar putea depozita uraniul, ca în acordul nuclear din 2015

Teoretic, oferta lui Putin ar putea permite eliminarea stocului nuclear al Iranului fără desfășurarea de trupe americane sau israeliene pe teren.

Rusia este deja o putere nucleară și a depozitat anterior uraniu iranian slab îmbogățit în cadrul acordului nuclear din 2015, fiind una dintre puținele țări care au capacitatea tehnică de a gestiona un astfel de material.

Surse americane susțin că ideea nu este nouă și a mai fost discutată în trecut.

„Nu este prima dată când apare această propunere. Nu a fost acceptată. Poziția SUA este că uraniul trebuie securizat”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Rusia a avansat planuri similare și în timpul negocierilor nucleare dintre SUA și Iran din mai anul trecut, înainte ca Statele Unite și Israelul să lovească instalațiile nucleare iraniene în iunie.

În ultima rundă de negocieri dinaintea războiului, Iran a respins ideea transferului uraniului în străinătate.

Teheranul a propus, în schimb, diluarea materialului nuclear în propriile instalații, sub supravegherea Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Nu este clar dacă autoritățile iraniene ar accepta acum varianta propusă de Moscova.

SUA analizează mai multe scenarii pentru controlul uraniului

Între timp, Washingtonul și Israelul au discutat inclusiv posibilitatea trimiterii unor forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul nuclear într-o etapă ulterioară a conflictului.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA au „o gamă largă de opțiuni” pentru a prelua controlul asupra uraniului puternic îmbogățit.

Una dintre variante ar fi predarea voluntară a materialului de către Iran, scenariu pe care Washingtonul l-ar saluta.

Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a sugerat că problema uraniului nu reprezintă, cel puțin momentan, principala prioritate.

„Nu ne concentrăm pe asta acum, dar la un moment dat s-ar putea să o facem”, a declarat liderul american.

Trump a recunoscut totodată, pentru prima dată, că Rusia ar putea oferi un anumit sprijin Iranului în conflict.