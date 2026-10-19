Mărturiile spionilor apar într-un documentar al BBC World Service despre lumea misterioasă a sabotorilor ruși, scrie BBCNews.com.

Documentarul este realizat de jurnalistul independent polonez Marcin Mamon și prezintă poveștile și mărturiile a doi spioni ruși.

Primul dintre ei, numit în mod fictiv Foma, trăiește în exil în Polonia. Al doilea este Ivan și susține că a avut un rol în atacurile cu drone ucrainene asupra unor bombardiere strategice și fabrici de muniție de pe teritoriul țării sale.

Foma conduce o rețea de voluntari sub acoperire în Rusia, care supraveghează ofițeri de rang înalt pe care GUR (serviciul de informații militare al Ucrainei) ia în considerare să-i vizeze, spune el. El subliniază că ei nu sunt niciodată implicați direct în atacuri.

De asemenea, a păstrat tăcerea cu privire la persoanele pe care le supravegheau, dar după ce generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost asasinat în decembrie anul trecut la Moscova, Foma a recunoscut că le-a furnizat ucrainienilor informații despre acesta.

Au existat și anterior relatări în presă despre grupuri ruse de sabotaj, dar este rar să existe acces la cineva care acționează pe teren, precum Ivan, care să explice presupusele activități.

Realitatea spionilor: „Nu am încredere în nimeni, în afară de mine însumi”

GUR a confirmat că atât Ivan, cât și Foma lucrează pentru agenție. Totuși, a recunoscut că nu poate cunoaște întreaga situație. Atât GUR, cât și cei doi bărbați sunt precauți în privința detaliilor pe care le dezvăluie, ceea ce face imposibilă verificarea activităților pe care aceștia susțin că le-au desfășurat.

Când coordonatorul lui Ivan a fost întrebat insistent dacă se poate avea încredere în el, acesta a răspuns: „Nu am încredere în nimeni, în afară de mine însumi.”

Tactica generală descrisă de Ivan și Foma a fost însă recunoscută de autoritățile ucrainene.

Kievul a vorbit despre strategia sa de atacuri coordonate cu drone asupra unor ținte pe care le consideră legitime în interiorul Rusiei și a recunoscut că folosește agenți secreți în acest scop. De asemenea, au avut loc mai multe asasinate politice în Rusia de la începutul războiului.

Din motive politice, Ucraina nu recunoaște niciodată oficial și nu își asumă responsabilitatea pentru atacurile țintite, deși un ofițer de informații ucrainean a recunoscut anterior pentru BBC că Ucraina a fost în spatele asasinării generalului-locotenent Igor Kirillov, o figură militară de rang înalt, în decembrie 2024.

Este dificil de confirmat câți ruși desfășoară acest tip de activitate pentru Ucraina.

Potrivit lui Foma, numărul acestora se situează între 300 și 500, deși acest lucru este imposibil de verificat.

Ivan și Foma afirmă că amândoi se opun nu doar războiului Rusiei în Ucraina, ci și regimului președintelui Vladimir Putin și consideră că viitorul său politic depinde de rezultatul războiului. „În acest moment... cred că regimul [lui Putin] s-ar putea prăbuși dacă pierd războiul… Prin acțiunile noastre... încercăm să grăbim acest proces”, spune Ivan.

Ce făceau, concret, spionii

Ivan i-a confirmat jurnalistului Mamon că activitatea sa presupunea supravegherea bazelor militare și identificarea locurilor în care să ascundă componente pentru drone, în vederea unor potențiale atacuri asupra obiectivelor rusești.

„Când aceste componente [ale dronelor] sunt asamblate… rezultă o armă redutabilă, care, dintr-o singură lovitură, poate distruge un obiect care costă multe, multe milioane de dolari”, a spus Ivan.

El i-a trimis lui Mamon un videoclip în care apărea ascunzând, aparent, explozibili în apropierea unui aerodrom militar rus. Dacă ar fi fost prins, ar fi fost acuzat de terorism și ar fi fost închis pentru zeci de ani.

Activitatea lui Foma este diferită, căci el acționează de la distanță, instruindu-și voluntarii din Rusia, online.

Mamon l-a urmărit în timp ce desfășura unul dintre aceste tutoriale despre cum să urmărești un ofițer militar de rang înalt desemnat pentru supraveghere. „Veți primi un dosar... de la mine sau de la un coleg... cu ținta propusă. Dosarul va conține fotografia [țintei], datele sale personale, detalii despre el, data nașterii, vârsta și o descriere a acestuia. Vor fi incluse informații despre mașina sa, dacă are una. Când vă duceți la țintă, nu luați telefonul cu voi”, le-a spus el voluntarilor săi.

Foma a făcut odată parte din elita rusă, așa că susține că dispune de o rețea unică de contacte și de un flux constant de informații din interior și i-a arătat lui Mamon pe laptopul său cum a cartografiat țintele militare.

„Aici se vede o bază de date... locația depozitelor și a unităților militare. Unde locuiesc generalii… Unde locuiesc piloții bombardierelor strategice care bombardează Ucraina. Pentru a sparge sistemul, trebuie să înțelegi cum funcționează. Abia atunci poți să vizezi punctele lor slabe.”

Foma a subliniat că GUR sugerează țintele care trebuie supravegheate, dar că el și echipa sa verifică personal dacă aceste persoane trebuie considerate criminali militari.

„De regulă… verificăm și datele [despre acea persoană]… Abia după aceea decidem dacă acționăm sau nu.”

El a susținut însă că acțiunile echipei sale erau justificate. Pentru a reduce riscul de a fi deconspirați, „nu există o structură clară” a activității, a spus el, adăugând că nu s-a întâlnit niciodată și nu cunoaște identitatea celor cu care a lucrat.

Ivan, pe de altă parte, afirmă că desfășoară această activitate din motive ideologice, el fiind membru al opoziției politice.