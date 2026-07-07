Ulterior, a obținut în instanță un ordin de protecție pentru următoarele 12 luni.

Femeia în vârstă de 41 de ani, din Podu Iloaiei, județul Iași venise în casa individului de 55 de ani ca să-l ajute la curățenie. Bărbatul și-a chemat doi prieteni și i-a cerut victimei să le facă o cafea.

Dar gazda s-ar fi înfuriat că primul servit a fost unul dintre musafiri, și nu el, susțin surse din anchetă. Imediat, proprietarul a început să facă scandal și să o certe pe femeie, iar cei doi prieteni, stânjeniți de întreaga situație, au plecat din curte. Mai departe, lucrurile s-au agravat.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Ar fi încuiat ușa de acces și nu i-ar fi permis femeii de 41 de ani să părăsească imobilul. De asemenea, ar fi agresat-o fizic, iar prin constrângere ar fi întreținut un raport sexual cu aceasta”.

Femeie: „A bătut-o în fața mea. Țipa, dar noi nu ne-am băgat. M-a fugărit cu pietre”.

A doua zi, victima a scăpat și imediat a sunat la 112. Agenții au emis un ordin de protecție provizoriu și, după investigații, bărbatul a fost reținut. Vecinii săi spun că, în ultimii ani, omul era adesea violent.

Gheorghe Zaharia, fostul socru: „A fost om violent și cu mă-sa. Pe taică-su l-a tăiat. El bate și face viol, de asta și fata mea s-a retras”.

Suspectul a fost arestat preventiv, iar victima a obținut în instanță un ordin de protecție de 12 luni, emis de Judecătoria Iași.