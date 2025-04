Proteste anti-Trump în SUA. Mii de oameni au ieşit pe străzi. „O perioadă foarte periculoasă pentru libertate”. FOTO & VIDEO

Cunoscute sub denumirea de „50501”, adică „50 de proteste, 50 de state, 1 mişcare”, demonstraţiile au fost organizate pentru a coincide cu aniversarea a 250 de ani de la începutul Războiului de Independenţă al Statelor Unite.

De la Casa Albă şi până în faţa showroom-urilor Tesla sau în centrul multor oraşe, protestatarii şi-au exprimat o varietate de nemulţumiri. Mulţi au cerut repatrierea lui Kilmar Ábrego García, care a fost deportat din greşeală în El Salvador.

Protestele politice devin tot mai frecvente în SUA, iar manifestaţiile „Hands Off” de la începutul lunii aprilie au atras mulţimi uriaşe, pe fondul scăderii popularităţii lui Trump, conform sondajelor.

Protestele de sâmbătă au abordat o serie de acţiuni ale lui Trump, inclusiv pe cele ale Departamentului pentru Eficienţa Guvernamentală (Doge) – o iniţiativă a lui Trump de a reduce numărul de angajaţi din administraţia SUA şi alte cheltuieli – precum şi refuzul administraţiei de a facilita revenirea lui Ábrego García, un cetăţean al statului El Salvador.

"Hands Off!" 50501 protests against Trump today in Chicago! pic.twitter.com/g9LHkxm2EO