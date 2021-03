Protest în Republica Moldova. O tânără s-a dezbrăcat în fața sediului Poliției de Frontieră

O tânără din Republica Moldova s-a dezbrăcat de haine și a rămas în lenjeria intimă în fața sediului Poliției de Frontieră din Moldova, în semn de protest față de felul în care sunt tratați unii angajați de către oficialii de la frontieră.

Potrivit Pro TV Chișinău, ea spune că însoțitoarele de bord ale unei companii de transport sunt ”intimidate și hărțuite regulat”, în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, de către reprezentanții Poliției de Frontieră.

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a asistat la acest protest și a transmis imaginile pe Facebook.

”Sunt dezbrăcate până la lengeria intimă și chiar au fost cazuri când au fost "rugate" să se dezbrace de tot. Așa metode utilizează instituțiile statului pentru a pune presiune pe unii agenți economici "incomozi", care nu vor să plătească taxe neformale "de protecție" "ca în anii '90".” - se arată pe contul paginii Partidului Democrația Acasă.

"Ținem să evidențiem că respectivele acțiuni au loc în linia a 2-a de control, unde nu au acces decât colaboratorii Poliției de Frontieră. Or, în acest sens compania a recepționat multiple plângeri din partea pasagerilor supuși intimidarilor. Mai mult, ilegalitățile culminează cu faptul că pasagerii sunt forțați să comunice date cu caracter personal (telefon, domiciliu etc.) sub rezervă că vor fi citați în ordine penală", a scris Costiuc pe rețeaua de socializare.

El afirmă că angajații companiei de transport sunt supuși în mod constant la așa zise controale din partea poliției de frontieră din Republica Moldova, controale care, de fapt, ”sunt autentice percheziții corporale neautorizate”.

În replică, șeful Sectorului Poliției de Frontieră din Aeroportul Internațional Chișinău a respins aceste acuzații.

"Conform legii 192 din 2019, toți pasagerii care zboară, însoțitorii de bord, comandanții de aeronave, trec controlul de securitate. Este o procedura care este stabilită. Orice persoană poate fi dezbrăcată de tot, este controlul de nivelul 2. Dacă ai ceva suspect trebuie să o faci. Foarte multe însoțitoare sunt verificate Ia aeroport. [...] Este cerință internațională, asta se face în toate țările lumii. Toate companiile sunt verificate, absolut toate. Este un proces penal pe rol acum pe toți transportatorii care transporta ilegal pasageri peste hotarele țării și se întreprind diferite acțiuni de anchetă. Eu vă asigur, pun legitimația pe masă, că nu trece nimeni fără control de securitate. Este o lege internațională. Este siguranța pasagerilor, aici nu putem face o delimitare. Aeroportul Internațional Chișinău se subordonează legilor internaționale. Absolut tot ce s-a făcut, s-a făcut conform legii", a spus oficialul moldovean, conform sursei citate.