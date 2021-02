Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mesaj în limba română: ”Mulțumesc, România”

Oficialul european a scris pe Twitter în limba română ”Mulțumesc, România”, precizând că este vorba despre acțiunea de trimitere în Republica Moldova a unui număr de aproximativ 2 milioane de echipamente sanitare.

”Mulțumesc, România, că ați trimis aproape 2 milioane de echipamente de protecție - precum măști și mănuși - în Republica Moldova via Mecanismul UE de Protecție Civilă. Un frumos gest de solidaritate europeană” - se arată în mesajul președintei Comisiei Europene.

Mulțumesc Romania ???????? for sending almost 2 million items of protective personal equipment - like masks and gloves - to Moldova ???????? via the EU Civil Protection Mechanism ????????

A beautiful gesture of European solidarity.