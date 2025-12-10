Proiecte de lege pentru retragerea SUA din NATO în Congresul american

Statele Unite ar trebui să părăsească NATO, susține congresmanul republican Thomas Massie. Inițiativa legislativă pe care a depus-o în Camera Reprezentanților prevede retragerea oficială a Washingtonului din alianță și încetarea finanțării structurilor NATO prin fonduri americane. Massie afirmă că NATO este "o relicvă a Războiului Rece", iar participarea SUA nu mai servește intereselor naționale, a declarat congresmanul, adăugând că Părinții Fondatori nu au intenționat ca America să intre în alianțe militare permanente.

„Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țări socialiste. (...) NATO a fost creată pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit acum mai bine de treizeci de ani. De atunci, participarea SUA i-a costat pe contribuabili mii de miliarde de dolari și continuă să expună Statele Unite riscului de a fi implicate în războaie străine. Constituția noastră nu autorizează angajamente externe permanente, lucru împotriva căruia Părinții Fondatori ne-au avertizat explicit”, a scris Massie pe rețeaua X.

NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries. Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 9, 2025

Proiectul de lege prevede notificarea formală a NATO privind retragerea, reține că obiectivul inițial al alianței nu mai corespunde realităților de securitate ale SUA și susține că statele europene membre au capacitatea economică și militară necesară pentru a-și asigura singure apărarea. În Senat, inițiativa are deja un corespondent: senatorul republican Mike Lee a depus propriul proiect, cu aceeași miză: ieșirea Statelor Unite din alianța nord-atlantică.

Propunerea de ieșire din NATO, fără șanse de reușită

Pe de altă parte, propunerile nu au susținere în Congres. Anunțată duminică, versiunea finală a Legii privind Autorizarea Apărării Naționale (documentul care stabilește prioritățile Departamentului american al Apărării pentru anul 2026) introduce obstacole serioase în calea oricărei inițiative de reducere a prezenței trupelor americane în Europa.

Pachetul legislativ reprezintă un compromis bipartinic între versiunile adoptate anterior de Camera Reprezentanților și Senat. El prevede că Pentagonul nu poate menține mai puțin de 76.000 de militari în Europa pentru o perioadă mai lungă de 45 de zile. După expirarea acestui termen, Secretarul Apărării și comandanții din cadrul EUCOM ar trebui să demonstreze în fața Congresului că au consultat aliații NATO și că o eventuală reducere este compatibilă cu interesele de securitate națională ale Statelor Unite.

Măsura contrastează puternic cu noua Strategie de Securitate Națională prezentată de administrația Trump, care încurajează statele europene să își asume mai mult responsabilitatea pentru propria apărare.

