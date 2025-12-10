Proiecte de lege pentru retragerea SUA din NATO în Congresul american

Stiri externe
10-12-2025 | 07:35
congresmanul republican Thomas Massie
Getty

Un congressman republican a cerut ieșirea Statelor Unite din Organizația Tratatului Nord-Atlantic.

autor
Paul Dimulescu

Statele Unite ar trebui să părăsească NATO, susține congresmanul republican Thomas Massie. Inițiativa legislativă pe care a depus-o în Camera Reprezentanților prevede retragerea oficială a Washingtonului din alianță și încetarea finanțării structurilor NATO prin fonduri americane. Massie afirmă că NATO este "o relicvă a Războiului Rece", iar participarea SUA nu mai servește intereselor naționale, a declarat congresmanul, adăugând că Părinții Fondatori nu au intenționat ca America să intre în alianțe militare permanente.

„Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țări socialiste. (...) NATO a fost creată pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit acum mai bine de treizeci de ani. De atunci, participarea SUA i-a costat pe contribuabili mii de miliarde de dolari și continuă să expună Statele Unite riscului de a fi implicate în războaie străine. Constituția noastră nu autorizează angajamente externe permanente, lucru împotriva căruia Părinții Fondatori ne-au avertizat explicit”, a scris Massie pe rețeaua X.

Proiectul de lege prevede notificarea formală a NATO privind retragerea, reține că obiectivul inițial al alianței nu mai corespunde realităților de securitate ale SUA și susține că statele europene membre au capacitatea economică și militară necesară pentru a-și asigura singure apărarea. În Senat, inițiativa are deja un corespondent: senatorul republican Mike Lee a depus propriul proiect, cu aceeași miză: ieșirea Statelor Unite din alianța nord-atlantică.

Citește și
luvru
Comoară regală la Luvru. Peste o sută de coroane și tiare, expuse în condiții de securitate excepțională. FOTO

Propunerea de ieșire din NATO, fără șanse de reușită

Pe de altă parte, propunerile nu au susținere în Congres. Anunțată duminică, versiunea finală a Legii privind Autorizarea Apărării Naționale (documentul care stabilește prioritățile Departamentului american al Apărării pentru anul 2026) introduce obstacole serioase în calea oricărei inițiative de reducere a prezenței trupelor americane în Europa.

Pachetul legislativ reprezintă un compromis bipartinic între versiunile adoptate anterior de Camera Reprezentanților și Senat. El prevede că Pentagonul nu poate menține mai puțin de 76.000 de militari în Europa pentru o perioadă mai lungă de 45 de zile. După expirarea acestui termen, Secretarul Apărării și comandanții din cadrul EUCOM ar trebui să demonstreze în fața Congresului că au consultat aliații NATO și că o eventuală reducere este compatibilă cu interesele de securitate națională ale Statelor Unite.

Măsura contrastează puternic cu noua Strategie de Securitate Națională prezentată de administrația Trump, care încurajează statele europene să își asume mai mult responsabilitatea pentru propria apărare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, NATO,

Dată publicare: 10-12-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Comoară regală la Luvru. Peste o sută de coroane și tiare, expuse în condiții de securitate excepțională. FOTO
Stiri externe
Comoară regală la Luvru. Peste o sută de coroane și tiare, expuse în condiții de securitate excepțională. FOTO

Măsuri excepționale de securitate, în aceste zile, la Luvru.

Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea
Stiri externe
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea

Agenţia americană a Medicamentelor (FDA) a demarat o anchetă amplă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât şi la adulţi, a confirmat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt. 

Interdicția copiilor sub 16 ani la rețelele sociale a intrat în vigoare în Australia. Ce fac marile platforme
Stiri externe
Interdicția copiilor sub 16 ani la rețelele sociale a intrat în vigoare în Australia. Ce fac marile platforme

Copiii din Australia s-au trezit miercuri fără acces la rețelele sociale, după ce autoritățile au impus o interdicție fără precedent pentru cei sub 16 ani, menită să îi protejeze de riscurile mediului online.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28