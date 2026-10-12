Măsura presupune „să țină un elev, să-l imobilizeze sau să-l ducă într-o altă încăpere împotriva voinței sale”. În prezent, profesorii pot recurge la forță doar dacă un elev reprezintă un pericol pentru sine, pentru alte persoane sau pentru bunurile școlii, scrie The Telegraph.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Educației, vine după apelurile sindicatului național al profesorilor, care susține de mult timp că gestionarea elevilor care perturbă orele devine tot mai dificilă.

Proiectul prevede că intervenția fizică poate fi folosită numai în situații excepționale și trebuie să fie proporțională. De asemenea, părinții și consiliul municipal trebuie informați în fiecare caz în care se recurge la forță fizică.

Magnus Heunicke, ministrul Educației, a declarat: „Profesorii nu trebuie să aibă nicio îndoială cu privire la ceea ce au voie să facă atunci când o situație escaladează. Și niciun profesor nu ar trebui să se teamă că va fi concediat pentru că intervine atunci când este necesar, într-o situație violentă”.

Timp de aproape 60 de ani, folosirea forței în școlile din Danemarca a fost practic interzisă, țara scoțând în afara legii pedepsele corporale în 1967.

Creșterea violenței în rândul copiilor

Profesorii danezi se confruntă însă cu o creștere a violenței în rândul copiilor, în special în clasele mici, și spun că se tem de consecințele pe care le-ar putea suporta dacă intervin.

Un sondaj publicat de Ministerul Educației la 1 octombrie a arătat că, în 2025, violența fizică între elevi a fost raportată cel puțin o dată în 55% dintre clase. În 36% dintre aceste clase, incidentele au avut loc cel puțin o dată pe lună.

Cele mai multe incidente au fost concentrate în jurul unui număr mic de elevi. În 60% dintre clasele în care au fost raportate incidente, profesorii au spus că au fost implicați doar unul sau doi copii.

Studiul nu a identificat o asociere generală între etnia elevilor și niveluri mai ridicate de violență sau comportament agresiv.

„În ultimul an, unul din trei profesori s-a abținut să folosească un contact fizic pentru a restabili liniștea în clasă, de teama unor consecințe negative”, a declarat Gordon Orskov Madsen, președintele sindicatului profesorilor.

Proiectul de lege a fost elaborat inițial toamna trecută de Mattias Tesfaye, fostul ministru al Educației.

Proiectul seamănă cu legislația din Anglia, care prevede că profesorii pot folosi o forță fizică rezonabilă pentru a preveni perturbarea orelor, dar niciodată ca pedeapsă. Personalului școlar îi este permis să folosească un nivel minim de forță, strict necesar pentru a preveni rănirea elevilor sau a angajaților ori pentru a restabili ordinea.