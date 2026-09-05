The Tetris Company a transmis vineri asigurări ferme că nu a avut nicio implicare în conceperea unui joc video controversat, lansat joi de Casa Albă, care împrumută masiv elemente vizuale din celebrul puzzle.

Potrivit AFP, creatorii originali au reacționat prompt la această inițiativă a administrației americane, transmite Agerpres.

Noua platformă digitală, denumită „Arcade”, găzduiește cinci jocuri în stil retro menite să recreeze simbolic politicile președintelui Donald Trump. Printre acestea se numără „Build the Wall” (Construiește zidul, n.r.), unde jucătorii trebuie să ridice o barieră la frontieră pentru a se apăra de „zombi”, scopul declarat fiind: „Protejaţi graniţa de hoarda care se apropie”. Deși nu este menționat un loc anume, titlul evocă direct sloganul de campanie al lui Trump referitor la granița dintre Statele Unite și Mexic.

Platforma include și „Rio Run”, un joc bazat pe mecanica clasicului „Snake”, în care utilizatorul patrulează de-a lungul Rio Grande pentru a opri traversarea frontierei, precum și „Supply Line”, care presupune eliminarea alimentelor din lanțurile de aprovizionare ce nu respectă inițiativa „Make America Healthy Again”. Lista este completată de „Flappy Bill”, o adaptare a „Flappy Bird”, iar site-ul a anunțat deja un al șaselea joc, precizând: „va apărea în curând”. În plus, administrația Trump a modificat logo-ul producătorului japonez SEGA, transformându-l în acronimul MAGA, prescurtarea sloganului „Make America Great Again”.

Aceste inițiative au stârnit critici vehemente, executivul american fiind acuzat că tratează cu lejeritate o problemă extrem de sensibilă. În replică, Casa Albă a apărat ceea ce a numit: „cultura distracţiei şi a victoriei”, explicând pentru The Washington Examiner: „iniţiativa îşi propune să traducă agenda lui Trump într-un format interactiv” şi intenţionează să „spună povestea realizărilor sale” într-un mod care să rezoneze cu americanii.

În fața acestui val de controverse, The Tetris Company a reacționat categoric. O purtătoare de cuvânt a declarat pentru AFP: „Compania nu a autorizat utilizarea mărcii Tetris sau a conţinutului protejat de drepturile de proprietate intelectuală pentru acest joc”.

Aceasta a precizat ulterior: „Analizăm cazul”.

Prin intermediul rețelei sociale X, compania a subliniat și mai ferm poziția sa, afirmând: „Luăm foarte în serios încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală”. Până în prezent, la solicitarea AFP pe această temă, Casa Albă nu a oferit un răspuns.