Planul financiar a fost aprobat de cei 27 de lideri ai Uniunii Europene în decembrie, dar Orbán și-a exercitat dreptul de veto la jumătatea lunii februarie pentru a bloca procedura juridică, pe fondul unui conflict fără legătură cu Kievul, legat de conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc la preț redus.

Această dispută a ocupat un loc central în campania electorală eșuată a lui Orbán.

„Viktor Orbán a acceptat împrumutul (în decembrie) și a declarat în timpul campaniei electorale că, atâta timp cât nu există petrol, nu există bani”, a spus Magyar miercuri, în cadrul primului său interviu acordat postului public de televiziune maghiar din 2024, potrivit Euronews.

Magyar a făcut referire la declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat săptămâna aceasta că conducta ar putea fi reparată „nu în totalitate, dar suficient cât să funcționeze” până la sfârșitul lunii. Infrastructura a fost grav avariată în ianuarie de dronele rusești.

Restabilirea fluxurilor va fi „foarte importantă pentru țara noastră”, a spus Magyar, semnalând dorința sa de a continua achizițiile de petrol rusesc pe termen scurt.

„În următoarele 30 de zile, guvernul Orbán funcționează în continuare ca un guvern executiv. Așadar, cred că, dacă Drujba va reporni, Viktor Orbán își va ridica veto-ul tehnic”, a adăugat Magyar.

Doar un singur element al împrumutului de 90 de miliarde de euro, un regulament de modificare a bugetului UE care necesită unanimitate, este încă în așteptare. În principiu, Orbán ar putea să-i ordone ambasadorului său la Bruxelles să ridice veto-ul în orice moment și să finalizeze procedura legislativă.

Cu toate acestea, nu este deloc clar dacă Orbán, care l-a făcut pe Zelenski dușmanul campaniei sale, va permite acest lucru înainte de a părăsi funcția, undeva în luna mai.

Comisia Europeană pregătește rapid terenul pentru a efectua primul transfer către Kiev imediat ce se va ieși din impas. Executivul dispune de o rezervă de fonduri împrumutate, așa că așteaptă doar aprobarea legală pentru a da curs acestei inițiative.

Marți, Comisia a declarat că oferta de a trimite o inspecție externă la conducta Druzhba și de a plăti reparațiile din fonduri UE, care a fost făcută pentru a-l potoli pe Orbán, era încă valabilă după alegeri. (Inspecția nu a avut încă loc.)

„Ne așteptăm, desigur, ca toți liderii UE, toate statele membre, să-și respecte angajamentele”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

După o confruntare acerbă cu Orbán pe tema vetoului său „inacceptabil”, capitalele sunt dornice să întoarcă pagina și să lase episodul în urmă.

Vorbind alături de Zelenski marți, cancelarul german Friedrich Merz a spus că fondurile militare din cadrul împrumutului „trebuie acordate prompt”.

„Ucraina are nevoie urgentă de ele. Ucraina va putea astfel să-și finanțeze apărarea pe termen lung. Rusia ar trebui să ia acest lucru în serios”, a spus Merz.

Zelenskyy a preluat acest mesaj și și-a exprimat încrederea că, sub conducerea lui Magyar, Ungaria va înceta să mai blocheze deciziile „importante” pentru Ucraina.

„Sunt sigur că vom coopera cu Ungaria. Avem relații bune între popoare. Suntem vecini. Vom continua aceste relații. Cred că trebuie să ne construim relațiile pe pragmatism. Putem avea, de asemenea, relații prietenoase bazate pe acorduri și tratate. Acest lucru nu va face decât să consolideze ambele țări”, a declarat Zelenski.

Pe lângă împrumut, Ungaria, împreună cu Slovacia, exercită în prezent dreptul de veto asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De asemenea, blochează procesul de aderare a Ucrainei și eliberarea a 6,6 miliarde de euro în ajutor militar în cadrul Facilității europene pentru pace (EPF).