Succes pe jumătate a lansării rachetei lui Bezos. New Glenn a ajuns pe orbită, dar a ratat aterizarea părţii reutilizabile

Este un pas inaugural pe orbita Pământului pentru compania spaţială a lui Jeff Bezos, care îşi propune să rivalizeze cu SpaceX-ul lui Elon Musk în domeniul lansării de sateliţi, relatează Reuters.

Cu o înălţime de 30 de etaje şi cu o primă treaptă reutilizabilă, New Glenn a fost lansată în jurul orei locale 2 a.m. ET (09.00, ora României) de pe rampa Blue Origin de la Staţia Forţelor Spaţiale de la Cape Canaveral. Cele şapte motoare ale sale au duduit kilometri întregi, sub un cer înnorat, la a doua încercare de decolare din această săptămână.

Sute de angajaţi de la sediul companiei din Kent, Washington, şi de la fabrica de rachete din Cape Canaveral, Florida, au izbucnit în aplauze când Ariane Cornell, vicepreşedintele Blue Origin, a anunţat că a doua treaptă a rachetei a ajuns pe orbită, atingând o etapă mult aşteptată.

„Ne-am atins obiectivul cheie, critic, numărul unu, am ajuns pe orbită în siguranţă”, a declarat Cornell în cadrul unei transmisiuni live a companiei. „Şi am reuşit din prima”, a spus ea.

Primul etaj reutilizabil al rachetei trebuia să aterizeze pe o barjă din Oceanul Atlantic după separarea de al doilea etaj, însă nu a reuşit să aterizeze, a precizat Cornell. Telemetria de la booster s-a întrerupt la câteva minute după decolare. „De fapt, am pierdut acceleratorul”, a confirmat Cornell.

Punctul culminant al unui parcurs de dezvoltare care a durat un deceniu şi a costat mai multe miliarde de dolari, misiunea marchează primul zbor al Blue Origin pe orbita Pământului în cei 25 de ani de când Bezos a fondat compania.

Racheta New Glenn a fost numită după John Glenn, primul astronaut american care a ajuns pe orbita Pământul în urmă cu peste 60 de ani.

Duminică, înainte de prima încercare de lansare a Blue Origin, Bezos a declarat pentru Reuters că cele mai mari emoţii pe care le are sunt legate de aterizarea rachetei. El a spus că reuşita aterizării ar fi „cireaşa de pe tort” dacă ar reuşi să atingă obiectivul de a duce sarcina utilă pe orbita dorită.

Primul prototip al vehiculului Blue Ring de la Blue Origin, o navă spaţială manevrabilă pe care compania intenţionează să o vândă Pentagonului şi clienţilor comerciali pentru misiuni de securitate naţională şi de deservire a sateliţilor, este securizat în compartimentul pentru încărcătura utilă al New Glenn pentru misiune.

Prima încercare de lansare a rachetei, luni, a fost anulată în jurul orei locale 3 a.m., deoarece se acumulase gheaţă pe o linie de propulsie. Joi, compania nu a menţionat nicio problemă înainte de lansare.

Bezos a monitorizat lansarea de la câţiva kilometri distanţă, din camera de control a misiunii Blue Origin, purtând o cască mare şi flancat de zeci de membri ai personalului de lansare. CEO-ul companiei, Dave Limp, a fost alături de el.

New Glenn ar urma să continue cu zeci de misiuni în valoare de sute de milioane de dolari, inclusiv până la 27 de lansări pentru reţeaua de internet prin satelit Kuiper a Amazon, care va rivaliza cu serviciul Starlink al SpaceX.

New Glenn este cea mai recentă rachetă americană care intră în serviciu în ultimii ani, pe măsură ce guvernele şi companiile private îşi consolidează programele spaţiale şi se întrec în a face concurenţă companiei SpaceX a lui Elon Musk şi rachetei sale Falcon 9.

Racheta gigantică Space Launch System a NASA a debutat cu succes în 2022, la fel şi racheta Vulcan, lansată anul trecut de United Launch Alliance, consorţiul Boeing şi Lockheed Martin.

New Glenn este de două ori mai puternică decât Falcon 9 - cea mai activă rachetă din lume, cu un diametru al compartimentului de sarcină utilă de două ori mai mare pentru a încăpea loturi mai mari de sateliţi. Blue Origin nu a dezvăluit preţul de lansare al rachetei. Falcon 9 porneşte de la 62 de milioane de dolari.

Dezvoltarea New Glenn s-a întins pe durata a trei preşedinţi executivi ai Blue Origin şi s-a confruntat cu numeroase întârzieri, în timp ce SpaceX devenea un gigant al industriei.

Însă este de aşteptat ca racheta gigantică Starship, de generaţie următoare, a SpaceX, aflată în curs de dezvoltare, cu care va concura şi New Glenn, să zguduie şi mai mult industria cu curse ieftine spre spaţiu şi reutilizare completă.

La sfârşitul anului 2023, Bezos a acţionat pentru a accelera lucrările la Blue Origin, acordând prioritate dezvoltării New Glenn şi a motoarelor sale BE-4. El l-a numit CEO pe Limp, un veteran Amazon, despre care angajaţii spun că a introdus un sentiment de urgenţă pentru a concura cu SpaceX.

Reuşita de joi îi pune pe cei mai bogaţi doi oameni din lume în competiţie în cursele spaţiale comerciale. Ambii doresc să populeze cerul cu mai mulţi sateliţi, să administreze staţii spaţiale private şi să asigure transportul pentru călătoriile regulate ale oamenilor pe Lună.

„Felicitări pentru atingerea orbitei la prima încercare!” a scris Musk într-o postare către Bezos, pe X.

SpaceX a lui Elon Musk a primit deja contracte spaţiale în valoare de miliarde de dolari, iar relaţia sa strânsă cu viitorul preşedinte al SUA, Donald Trump, ar putea consolida şi mai mult compania sa.

