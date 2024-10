Primele imagini cu militari nord-coreeni îmbrăcați în uniforme rusești. Trupele lui Kim Jong Un, gata să lupte în Ucraina

De altfel, susținerea acordată Ucrainei a fost una dintre temele vizitei-fulger a lui Joe Biden la Berlin.

„Aliații din NATO trebuie să mențină sprijinul pentru Ucraina până când țara va obține o pace justă și durabilă în fata agresorului rus”, a declarat președintele american.

Aceste imagini au fost filmate la o bază militară rusă din Extremul Orient, unde s-ar antrena mii de soldați nord-coreeni înainte să plece spre Ucraina. Și presa de la Seul a anunțat, citând serviciile de informații, că regimul Kim Jong Un a trimis deja în Rusia 1.500 de soldați din forțele speciale – cu uniforme militare rusești, arme și acte de identitate false.

North Korean soldiers at a Russian base prepare their equipment for deployment in Ukraine.

