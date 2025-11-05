Prima reacție a președintei Mexicului, după ce a fost agresată sexual pe stradă, în mijlocul mulțimii. Decizia luată | VIDEO

Stiri externe
05-11-2025 | 22:24
Claudia Sheinbaum
Getty

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, hărţuită sexual marţi pe stradă în Ciudad de Mexico, a decis să depună plângere împotriva agresorului său şi să revizuiască legislaţia la nivel naţional, relatează AFP.

 

autor
Cristian Anton

Claudia Sheinbaum a explicat că a depus plângere deoarece, după ce a hărţuit-o, bărbatul a continuat să vizeze alte femei înainte de a fi arestat câteva ore mai târziu.

"Mă întreb: dacă nu depun o plângere, ce se va întâmpla cu alte femei mexicane? Dacă asta se întâmplă cu preşedinta, ce se va întâmpla cu toate femeile din ţara noastră?", a declarat Claudia Sheinbaum miercuri în timpul unei conferinţe de presă.

Plângerea a fost depusă împotriva bărbatului la Procuratura Generală din Ciudad de Mexico, unde hărţuirea sexuală este o infracţiune. Agresorul, identificat drept Uriel Rivera, a fost predat biroului procurorului specializat în infracţiuni sexuale.

Citește și
Claudia Sheinbaum
Președinta Mexicului cere SUA să nu-i trateze pe migranții ilegali ca pe niște infractori. „Au venit pentru viață mai bună”

Bărbatul i-a atins sânii şi a încercat să o sărute pe gât în timp ce ea îşi saluta susţinătorii în inima capitalei, aşa cum se arată în înregistrările video care circulă pe reţelele de socializare şi în presă.

Incidentul a avut loc în timp ce preşedinta participa la un eveniment public în apropierea palatului prezidenţial, strângând mâini şi făcând fotografii.

Claudia Sheinbaum vrea să schimbe întreaga legislație a Mexicului după această agresiune

Fără prezenţa niciunui agent de securitate care să-l oprească, un bărbat s-a apropiat de Claudia Sheinbaum, i-a pus braţul în jurul umărului şi cu cealaltă mână i-a atins şoldul şi sânii, încercând în acelaşi timp să o sărute pe gât.

Abia în acest moment, un membru al departamentului de securitate prezidenţial, responsabil pentru protecţia preşedintei, a intervenit şi l-a îndepărtat pe bărbat.

În ciuda acestui atac, Claudia Sheinbaum a rămas politicoasă cu bărbatul şi a fost de acord să facă o fotografie cu el. Apoi l-a bătut pe umăr şi şi-a continuat drumul, aşa cum se poate vedea într-unul dintre videouri.

"Acest bărbat s-a apropiat de mine în timp ce era în stare de ebrietate. Nu ştiu dacă era sub influenţa drogurilor. Abia după ce am văzut înregistrările video am înţeles ce s-a întâmplat cu adevărat", a recunoscut preşedinta.

Claudia Sheinbaum are în vedere acum o revizuire completă a legislaţiei privind hărţuirea sexuală la nivel naţional.

Președinta Mexicului dezvăluie că a fost agresată sexual de mai multe ori în tinerețe

"Guvernul va examina dacă acest comportament constituie o infracţiune în toate statele, pentru că aşa ar trebui, şi vom lansa o campanie", a anunţat preşedinta, recunoscând că ea însăşi a suferit agresiuni similare în tinereţe.

Mexicul este un stat federal, aşa că cele 32 de state ale sale au propriile coduri penale şi nu toate pedepsesc acest tip de comportament.

La rândul său, ministrul pentru Femei, Citlali Hernandez, a emis o declaraţie prin care condamnă agresiunea.

"Condamnăm actul a cărui victimă a fost preşedinta noastră astăzi", a scris Citlali Hernandez pe X, unde a denunţat şi "viziunea sexistă" şi normalizarea, de către unii bărbaţi, a intruziunilor în spaţiul personal şi asupra corpurilor femeilor.

Hărţuirea suferită de Claudia Sheinbaum, al cărei guvern apără femeile împotriva discriminării şi violenţei, scoate în evidenţă o problemă latentă în Mexic.

Potrivit ONU, 70% dintre femeile mexicane cu vârsta peste 15 ani au experimentat o formă de violenţă cel puţin o dată în viaţă.

În plus, dacă sunt luate în considerare şi femicidele şi omuciderile intenţionate, există în medie 10 crime asupra fetelor şi femeilor în fiecare zi, tot conform ONU.

Shein, în centrul unui scandal uriaș în Franța. A pus la vânzare păpuși sexuale cu față de copil

Sursa: Agerpres

Etichete: presedinte, agresiune sexuala, mexic, strada, reactie, Claudia Sheinbaum,

Dată publicare: 05-11-2025 22:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
Citește și...
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, agresată sexual în plină stradă în timpul unei deplasări. VIDEO
Stiri externe
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, agresată sexual în plină stradă în timpul unei deplasări. VIDEO

Agenții Secretariatului pentru Securitatea Cetățenilor din Ciudad de México au arestat marți un bărbat pentru că a hărțuit-o pe stradă pe președinta Claudia Sheinbaum, în timpul unei vizite publice.

Președinta Mexicului cere SUA să nu-i trateze pe migranții ilegali ca pe niște infractori. „Au venit pentru viață mai bună”
Stiri externe
Președinta Mexicului cere SUA să nu-i trateze pe migranții ilegali ca pe niște infractori. „Au venit pentru viață mai bună”

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a cerut duminică Statelor Unite să nu-i trateze pe migranți ca pe niște infractori, declarație făcută în urma raidurilor din Los Angeles.

Președinta Mexicului râde de Donald Trump. Claudia Sheinbaum îi sugerează ca SUA să fie redenumite „America Mexicană”
Stiri externe
Președinta Mexicului râde de Donald Trump. Claudia Sheinbaum îi sugerează ca SUA să fie redenumite „America Mexicană”

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a propus miercuri ca Statele Unite să fie redenumite "America Mexicană", ca răspuns preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, care doreşte să schimbe numele Golful Mexic în "Golful Americii", notează AFP.

Mexicul ripostează după ce Trump a amenințat cu tarife mai mari. ”Ar distruge 400.000 de locuri de muncă în SUA”
Stiri externe
Mexicul ripostează după ce Trump a amenințat cu tarife mai mari. ”Ar distruge 400.000 de locuri de muncă în SUA”

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat miercuri că ţara sa va răspunde dacă preşedintele ales al SUA, Donald Trump, va continua cu propunerea privind un tarif transfrontalier de 25%.

Claudia Sheinbaum, prima femeie președintă a Mexicului. Victorie zdrobitoare a candidatei stângii
Stiri externe
Claudia Sheinbaum, prima femeie președintă a Mexicului. Victorie zdrobitoare a candidatei stângii

Claudia Sheinbaum candidata stângii guvernamentale este prima femeie aleasă președintă în Mexic.

Recomandări
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Stiri Politice
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații despre acest subiect.

Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar
Stiri Justitie
Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar

Procurorii anticorupție investighează un amplu caz de trafic de influență și corupție care implică oameni de afaceri, politicieni și foști angajați ai serviciilor secrete. Totul a pornit de la proprietarul unei companii avicole din Vaslui.  

Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat
Stiri Economice
Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat

Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Noiembrie 2025

42:18

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28