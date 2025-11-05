Prima reacție a președintei Mexicului, după ce a fost agresată sexual pe stradă, în mijlocul mulțimii. Decizia luată | VIDEO

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, hărţuită sexual marţi pe stradă în Ciudad de Mexico, a decis să depună plângere împotriva agresorului său şi să revizuiască legislaţia la nivel naţional, relatează AFP.

Claudia Sheinbaum a explicat că a depus plângere deoarece, după ce a hărţuit-o, bărbatul a continuat să vizeze alte femei înainte de a fi arestat câteva ore mai târziu.

"Mă întreb: dacă nu depun o plângere, ce se va întâmpla cu alte femei mexicane? Dacă asta se întâmplă cu preşedinta, ce se va întâmpla cu toate femeile din ţara noastră?", a declarat Claudia Sheinbaum miercuri în timpul unei conferinţe de presă.

Plângerea a fost depusă împotriva bărbatului la Procuratura Generală din Ciudad de Mexico, unde hărţuirea sexuală este o infracţiune. Agresorul, identificat drept Uriel Rivera, a fost predat biroului procurorului specializat în infracţiuni sexuale.

WATCH: Man tries to kiss and touch Mexican President Claudia Sheinbaum as she greets people pic.twitter.com/BJgT3DPh2G — BNO News Live (@BNODesk) November 4, 2025

Bărbatul i-a atins sânii şi a încercat să o sărute pe gât în timp ce ea îşi saluta susţinătorii în inima capitalei, aşa cum se arată în înregistrările video care circulă pe reţelele de socializare şi în presă.

Incidentul a avut loc în timp ce preşedinta participa la un eveniment public în apropierea palatului prezidenţial, strângând mâini şi făcând fotografii.

Claudia Sheinbaum vrea să schimbe întreaga legislație a Mexicului după această agresiune

Fără prezenţa niciunui agent de securitate care să-l oprească, un bărbat s-a apropiat de Claudia Sheinbaum, i-a pus braţul în jurul umărului şi cu cealaltă mână i-a atins şoldul şi sânii, încercând în acelaşi timp să o sărute pe gât.

Abia în acest moment, un membru al departamentului de securitate prezidenţial, responsabil pentru protecţia preşedintei, a intervenit şi l-a îndepărtat pe bărbat.

În ciuda acestui atac, Claudia Sheinbaum a rămas politicoasă cu bărbatul şi a fost de acord să facă o fotografie cu el. Apoi l-a bătut pe umăr şi şi-a continuat drumul, aşa cum se poate vedea într-unul dintre videouri.

"Acest bărbat s-a apropiat de mine în timp ce era în stare de ebrietate. Nu ştiu dacă era sub influenţa drogurilor. Abia după ce am văzut înregistrările video am înţeles ce s-a întâmplat cu adevărat", a recunoscut preşedinta.

Claudia Sheinbaum are în vedere acum o revizuire completă a legislaţiei privind hărţuirea sexuală la nivel naţional.

Președinta Mexicului dezvăluie că a fost agresată sexual de mai multe ori în tinerețe

"Guvernul va examina dacă acest comportament constituie o infracţiune în toate statele, pentru că aşa ar trebui, şi vom lansa o campanie", a anunţat preşedinta, recunoscând că ea însăşi a suferit agresiuni similare în tinereţe.

Mexicul este un stat federal, aşa că cele 32 de state ale sale au propriile coduri penale şi nu toate pedepsesc acest tip de comportament.

La rândul său, ministrul pentru Femei, Citlali Hernandez, a emis o declaraţie prin care condamnă agresiunea.

"Condamnăm actul a cărui victimă a fost preşedinta noastră astăzi", a scris Citlali Hernandez pe X, unde a denunţat şi "viziunea sexistă" şi normalizarea, de către unii bărbaţi, a intruziunilor în spaţiul personal şi asupra corpurilor femeilor.

Hărţuirea suferită de Claudia Sheinbaum, al cărei guvern apără femeile împotriva discriminării şi violenţei, scoate în evidenţă o problemă latentă în Mexic.

Potrivit ONU, 70% dintre femeile mexicane cu vârsta peste 15 ani au experimentat o formă de violenţă cel puţin o dată în viaţă.

În plus, dacă sunt luate în considerare şi femicidele şi omuciderile intenţionate, există în medie 10 crime asupra fetelor şi femeilor în fiecare zi, tot conform ONU.

