”Franţa cere un exerciţiu NATO în Groenlanda şi este pregătită să contribuie la el”, anunţă preşedinţia franceză.

Palatul Élysée face acest anunţ după ce mai multe ţări europene, inclusiv Franţa, au desfăşurat săptămâna trecută trupe pe insulă, în cadrul unei misiuni de recunoaştere sub egida NATO.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis, în discursul său de ieri de la Davos, o „creștere masivă a investițiilor europene” în Groenlanda și în securitatea din Arctica.

Săptămâna trecută, delegații militare din opt țări europene au zburat pe insulă pentru o misiune de recunoaștere - ceea ce a dus la o dispută cu Trump, care a interpretat acest gest ca pe un gest amenințător.



