Francezul Jordan Bardella, olandezul Geert Wilders şi italianul Matteo Salvini se vor aduna împreună cu eurodeputaţi din grupul Patrioţi pentru Europa în piaţa principală din faţa Domului din Milano la ora locală 15:00, la invitaţia Ligii, partid care face parte din coaliţia de guvernare de la Roma.

Convocată sub sloganul „Fără frică", manifestaţia de sâmbătă „nu este focalizată exclusiv pe problemele imigraţiei şi securităţii, ci şi pe viziunea noastră asupra Europei", adică o Europă „care să pună în comun ceea ce ne poate face pe toţi să creştem, dar care nu ne sufocă", a spus la o conferinţă de presă vicepremierul italian Matteo Salvini.

„Am ales Piaţa Domului din Milano, una dintre cele mai mari şi mai frumoase pieţe ale Italiei, un simbol al creştinismului sub Madonnina (statuia Fecioarei Maria din vârful Catedralei), un simbol al muncii asidue, al iniţiativei şi inovaţiei", a adăugat Salvini.

O reuniune a avut loc și în Ungaria

Aceasta este prima demonstraţie publică a grupului Patrioţi pentru Europa din Parlamentul European, ai cărui lideri s-au mai întâlnit la Paris în 2024 şi la Bruxelles în 2025. O "Adunare a Patrioţilor" s-a reunit şi în Ungaria la sfârşitul lunii martie 2026 în sprijinul premierului conservator Viktor Orban, care a pierdut duminică alegerile parlamentare.

Vorbind la o reuniune pregătitoare a manifestaţiei ce va avea loc sâmbătă, Matteo Salvini a reafirmat "necesitatea depăşirii regulilor europene absurde care riscă să sărăcească cetăţenii, familiile şi companiile ce luptă să facă faţă creşterii costurilor la electricitate, gaz şi carburanţi".

Mai multe contra-manifestaţii sunt planificate în aceeaşi zi la Milano, organizate de Partidul Democrat (centru-stânga), precum şi de filiala din Milano a formaţiunii Forza Italia, partidul care a fost condus de Silvio Berlusconi şi acum face de asemenea parte din coaliţia de guvernare a premierului Giorgia Meloni.

Manifestaţia formaţiunilor naţionaliste europene este "un eveniment care miroase a xenofobie şi rasism", a declarat presei politicianul responsabil pe teme de imigraţie în partidul Forza Italia, Amir Atrous.