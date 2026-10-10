El intenționează să facă o propunere în acest sens la summitul UE din 15-16 octombrie, relatează Yle.

„La reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare, voi propune o măsură concretă: oprirea eliberării vizelor turistice rușilor pentru călătoriile în Europa. Ne temem că Rusia va încerca să organizeze sabotaje în Europa. De ce permitem atunci rușilor să intre aici ca turiști și le permitem să călătorească liber?”, a spus Orpo.

El a numit acordul de furnizare a motorinei dintre Rusia și Statele Unite „o dezamăgire teribilă”. Prim-ministrul finlandez consideră că acordul dintre Moscova și Washington nu va avea un impact semnificativ asupra Statelor Unite sau a pieței globale.

Uniunea Europeană a primit în repetate rânduri apeluri de a înăspri sau de a interzice complet vizele pentru ruși. În iunie 2026, 11 țări europene (inclusiv Finlanda) au solicitat Comisiei Europene să impună restricții suplimentare asupra vizelor Schengen pentru cetățenii ruși.

Finlanda a încetat emiterea de vize turistice și a închis intrarea turiștilor ruși începând cu septembrie 2022.

În noiembrie 2025, Comisia Europeană a anunțat suspendarea eliberării vizelor Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși. Declarația CE preciza că rușii „vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE”. De la începutul anului 2026, eliberarea vizelor Schengen cu intrări multiple pentru ruși a încetat efectiv .