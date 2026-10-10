Tânăra în vârstă de 21 de ani a folosit un „obiect periculos” pentru a ataca o fată de 17 ani într-o instituție de învățământ din capitală, Varșovia, a declarat poliția agențiilor de știri PAP și AP, scrie BBC.

Incidentul a avut loc la o zi după ce mii de polițiști au efectuat controale în școlile din toată Polonia, în urma a două atacuri cu cuțitul petrecute la începutul săptămânii, unul dintre acestea ducând la uciderea unei îngrijitoare.

Nu se cunoaște dacă există vreo legătură între atacuri

Un purtător de cuvânt al poliției din Varșovia a declarat că nu se poate confirma dacă ultimul incident are legătură cu cele două atacuri anterioare.

Autoritățile au declarat presei locale că adolescenta de 17 ani rănită sâmbătă a fost transportată la spital, dar starea ei nu pune viața în pericol. Alte două femei, în vârstă de 17 și 24 de ani, care intraseră în clădire pentru a depune documentele de înscriere, au fost și ele rănite, a raportat agenția de știri de stat a Poloniei.

Poliția a declarat presei locale că suspecta era elevă la acea școală, iar concluziile preliminare sugerează că aceasta nu le cunoștea pe cele trei victime.

Școlile din Polonia își intensificaseră măsurile de securitate în urma atacurilor cu cuțitul care au avut loc în școli din întreaga țară în zilele de 7 și 8 octombrie. Poliția poloneză a declarat că a reținut 76 de persoane în urma operațiunilor desfășurate în școlile din întreaga țară.

„Când vine vorba de siguranța copiilor polonezi și de pacea din școlile noastre, nu există loc pentru compromisuri”, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk înaintea operațiunii.

Ce arată primele date ale poliției

Presa locală, citând un purtător de cuvânt al poliției, a relatat că autoritățile dispuneau de informații care sugerau că incidentele din săptămâna trecută ar putea avea legătură cu o provocare de pe internet.

Miercuri, un elev în vârstă de 19 ani a atacat și a rănit nouă persoane la o școală profesională din provincia Mazovia, situată în centrul Poloniei.

O zi mai târziu, un îngrijitor în vârstă de 37 de ani a fost ucis după ce un adolescent de 15 ani a pătruns într-o școală primară din Leszczydół-Nowiny, la nord de Varșovia.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a mai declarat că un adolescent de 17 ani a fost reținut în orașul Sierpc, la nord-vest de Varșovia, după ce ar fi afirmat „în incinta școlii că intenționa să facă ceva... periculos – că intenționa să rănească pe cineva”.

Poliţia poloneză a anunţat sâmbătă că 76 de persoane au fost arestate în ancheta declanşată după două atacuri cu cuţitul în şcoli, soldate cu un mort şi mai mulţi răniţi, transmite dpa. Aproximativ 50.000 de şcoli din Polonia au fost inspectate la nivel naţional, a scris poliţia pe X.