Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a anunţat la începutul lunii martie că guvernul are în vedere modificarea legislaţiei sale pentru a permite, "în viitor, introducerea, transportul, livrarea sau deţinerea unei arme nucleare în Finlanda", dacă aceasta "ar fi legată de apărarea militară a ţării".

Kremlinul a reacţionat imediat, susţinând că ţara nordică începe să "ameninţe" Rusia.

Anunţul făcut de Helsinki privind acest proiect de reformă a stârnit controverse în Finlanda din cauza lipsei sale de claritate.

"Finlanda nu are nevoie de arme nucleare pe timp de pace", a clarificat preşedintele Alexander Stubb după o întâlnire cu liderii partidelor în parlament.

"Nimeni nu a propus ca Finlanda să aducă arme nucleare pe teritoriul său sau să asigure tranzitul acestora pe timp de pace. Şi acesta este principiul fundamental faţă de care vom rămâne cu siguranţă angajaţi", a declarat el într-o conferinţă de presă.

"Nu împărtăşesc opinia că acest lucru a semănat în vreun fel confuzie în dezbaterea internaţională", a mai spus el.

Pentru preşedintele finlandez, reforma prezentată de guvern îşi propune să se alinieze la politica de descurajare a NATO.

"Este vorba despre descurajarea nucleară. NATO are trei mijloace de descurajare: primul constă în forţele convenţionale, al doilea în rachete şi al treilea în arme nucleare", a argumentat el.

"Este vorba tocmai despre descurajare. O descurajare concepută astfel încât să nu fie niciodată necesar să fie folosită", a mai spus Stubb.

Finlanda a renunţat la politica de nealiniere militară, veche de decenii, când a aderat la NATO în aprilie 2023.