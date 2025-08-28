Președintele Argentinei, atacat cu pietre și sticle în Buenos Aires. Javier Milei, cu greu evacuat din mulțime | VIDEO

Preşedintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri drept ţintă a unor proiectile - pietre şi sticle - aruncate de către manifestanţi nemulţumiţi de un scandal de corupţie vizând-o pe sora şefului statului, Karina Milei, şi a fost evacuat teafăr.

Javier Milei, care circula la bordul unei maşini a preşedinţiei, la periferia Buenos Aires, pentru a-şi promova partidul în vederea alegerilor legislative prevăzute în octombrie, a fost evacuat de către serviciile sale de securitate şi este teafăr, a anunţat un purtător de cuvânt al preşedinţiei, Manuel Adorni.

”Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla preşedintele naţiunii. Nu au fost răniţi”, a anunţat pe X Manuel Adorni.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

El îi acuză în acelaşi mesaj pe susţinători ai fostei preşedinte de stânga Cristina Kirchner (2007-2015), plasată în arest la domiciliu în iunie, ”activişti ai fostei politiciene, un kirchnerism pur şi un model de violenţă pe care-l vor doar oamenii peşterilor din trecut”.

Manifestanţii, care agitau pancarte cu mesaje ca ”Afară cu Milei din Lomas de Zamora”, numele cartieului, îşi exprimau furia faţă de un scandal de corupţe în care este vizată sora preşedintelui argentinian, potrivit News.ro.

???????? Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf — Eixo Político (@eixopolitico) August 27, 2025

Popularitate

Acest scandal a izbucnit în urma divulgării unor înregistrări audio în care fostul director al Agenţiei Persoanelor cu Dizabilităţi, Diego Spagnuolo, o acuză pe Karina Milei de faptul că detunează fonduri destinate persoanelor cu dizabilităţi.

”Tot ceea ce spune (funcţionarul) este fals. Îl vom da în judecată şi vom dovedi că a minţit”, a declarat presei, cu câteva momente înainte de incident, din vehicul, preşedintele argentinian Javier Milei.

”Este ruşinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilităţi”, a declarat, la postul de telviziune CN5, o manifestantă, María Martinez.

Alegerile legislative prevăzute la 26 octombrie urmează să pună la încercare popularitatea lui Javier Milei, în urma unor succese în domeniul economic în controlarea inflaţiei, cu preţul unor tăieri dure a cheltuielilor publice, şi anume a ajutoarelor sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi.

