Președintele Argentinei, atacat cu pietre și sticle în Buenos Aires. Javier Milei, cu greu evacuat din mulțime | VIDEO

Stiri externe
28-08-2025 | 08:36
Preşedintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri drept ţintă a unor proiectile - pietre şi sticle - aruncate de către manifestanţi nemulţumiţi de un scandal de corupţie vizând-o pe sora şefului statului, Karina Milei, şi a fost evacuat teafăr.

autor
Alexandru Toader

Javier Milei, care circula la bordul unei maşini a preşedinţiei, la periferia Buenos Aires, pentru a-şi promova partidul în vederea alegerilor legislative prevăzute în octombrie, a fost evacuat de către serviciile sale de securitate şi este teafăr, a anunţat un purtător de cuvânt al preşedinţiei, Manuel Adorni.

”Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla preşedintele naţiunii. Nu au fost răniţi”, a anunţat pe X Manuel Adorni.

El îi acuză în acelaşi mesaj pe susţinători ai fostei preşedinte de stânga Cristina Kirchner (2007-2015), plasată în arest la domiciliu în iunie, ”activişti ai fostei politiciene, un kirchnerism pur şi un model de violenţă pe care-l vor doar oamenii peşterilor din trecut”.

Manifestanţii, care agitau pancarte cu mesaje ca ”Afară cu Milei din Lomas de Zamora”, numele cartieului, îşi exprimau furia faţă de un scandal de corupţe în care este vizată sora preşedintelui argentinian, potrivit News.ro.

Javier Milei
În vizită la Madrid, preşedintele argentinian Javier Milei spune că premierul Pedro Sanchez este un „bătăuş”

Popularitate

Acest scandal a izbucnit în urma divulgării unor înregistrări audio în care fostul director al Agenţiei Persoanelor cu Dizabilităţi, Diego Spagnuolo, o acuză pe Karina Milei de faptul că detunează fonduri destinate persoanelor cu dizabilităţi.

”Tot ceea ce spune (funcţionarul) este fals. Îl vom da în judecată şi vom dovedi că a minţit”, a declarat presei, cu câteva momente înainte de incident, din vehicul, preşedintele argentinian Javier Milei.

”Este ruşinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilităţi”, a declarat, la postul de telviziune CN5, o manifestantă, María Martinez.

Alegerile legislative prevăzute la 26 octombrie urmează să pună la încercare popularitatea lui Javier Milei, în urma unor succese în domeniul economic în controlarea inflaţiei, cu preţul unor tăieri dure a cheltuielilor publice, şi anume a ajutoarelor sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 28-08-2025 08:07

„Nu sunt bani". Președintele Argentinei a respins majorarea pensiilor aprobată de Congres
Stiri externe
„Nu sunt bani”. Președintele Argentinei a respins majorarea pensiilor aprobată de Congres

Președintele Argentinei, Javier Milei, a respins, luni, majorarea pensiilor și un proiect de lege care consolida protecția persoanelor cu dizabilități, aprobate de Parlament în iulie, afirmând că acestea pun în pericol echilibrul fiscal.

În vizită la Madrid, preşedintele argentinian Javier Milei spune că premierul Pedro Sanchez este un „bătăuş"
Stiri externe
În vizită la Madrid, preşedintele argentinian Javier Milei spune că premierul Pedro Sanchez este un „bătăuş”

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, şi-a reluat, duminică, criticile la adresa premierului spaniol Pedro Sanchez, pe care l-a descris drept un „bătăuş” în timpul unei vizite la Madrid.

Doi bărbați au spart ambele biserici dintr-o comună din Tulcea, în aceeași noapte. Cu ce pradă s-au ales din cutia milei
Stiri actuale
Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au intrat în două biserici din comuna Luncaviţa din judeţul Tulcea şi au furat, în total, peste 27.000 de lei.

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au intrat în două biserici din comuna Luncaviţa din judeţul Tulcea şi au furat, în total, peste 27.000 de lei.  

Controale la „patronii bogați cu firme sărace". Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Atac „masiv" al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO
Stiri externe
Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel puţin patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

