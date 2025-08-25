Premierul Shigeru Ishiba își recâștigă popularitatea în Japonia. Creșterea este susținută de acordul comercial cu SUA

Prim-ministrul nipon Shigeru Ishiba, al cărui partid a fost puternic sancţionat în ultimele luni de alegători la urne, este în plină revenire în sondaje, mai ales datorită acordului comercial cu SUA, arată mai multe sondaje de opinie.

Ishiba a preluat anul trecut preşedinţia Partidului Liberal-Democrat (PLD), la putere în Japonia aproape fără pauză timp de decenii, şi de atunci a pierdut majoritatea în cele două camere ale Parlamentului, inclusiv în camera superioară luna trecută.

Însă cota de popularitate a guvernului său a cunoscut o revenire surpriză la 39%, o creştere record cu 17 puncte procentuale în raport cu luna iulie, arată un sondaj dat publicităţii luni de cotidianul Yomiuri.

Potrivit acestei anchete, de acum sunt mai mulţi japonezi (50%) care doresc ca Ishiba să rămână în funcţie decât cei care vor ca el să demisioneze (42%), o răsturnare clară de tendinţă în raport cu iulie, când 54% dintre persoanele intervievate doreau ca el să plece şi 35% doreau ca el să rămână premier.

Un alt sondaj realizat de agenţia Kyodo stabileşte rata sa de susţinere la 35,4%, mai mult cu 12,5 puncte procentuale în raport cu luna trecută.

Iar potrivit unei anchete realizate pentru cotidianul Mainichi, 33% dintre japonezi îl susţin, o creştere cu patru puncte procentuale şi pentru prima dată din februarie până acum când depăşeşte 30% susţinere.

Acordul comercial cu SUA stimulează susținerea

Yomiuri atribuie această revenire în special acordului comercial încheiat la sfârşitul lui iulie cu SUA - la două zile după alegerile din Japonia - care a redus tarifele vamale americane de la 25% la 15%.

Cotidianul citează de asemenea eforturile guvernului Ishiba pentru a frâna recenta creştere a preţurilor la orez, care alimentează inflaţia în Japonia.

Această creştere este cauzată mai ales de o recoltă din 2023 afectată de căldurile record şi de achiziţiile de panică întreprinse de japonezi în 2024, după o alertă pentru un „megaseism", precum şi de scumpirea alimentelor importate.

Guvernul nipon a început să ia din rezervele de urgenţă în martie, o măsură rezervată altădată doar în caz de catastrofe.

Potrivit media, PLD prevede să realizeze o anchetă asupra scrutinului din iulie, pentru a decide dacă noi alegeri ar trebui să fie organizate pentru conducerea partidului.

Ishiba, 68 de ani, a declarat după o recentă reuniune a PLD în timpul căreia unii parlamentari i-ar fi cerut să demisioneze, că va "examina în mod corespunzător" rezultatele acestei anchete.

„Chiar şi în cadrul PLD, entuziasmul pentru organizarea unor alegeri (...) se estompează", a declarat pentru AFP Mikitaka Masuyama, profesor în cadrul Institutului naţional de înalte studii politice.

Potrivit lui, „PLD ar putea fi criticat" dacă va organiza un scrutin „în loc să abordeze problemele cotidiene precum inflaţia".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













