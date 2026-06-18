Povestea româncei care a adoptat un copil pe care l-a găsit la gunoi, în Unganda. „Nu se moare de ebola, cât de foame”

Rozalia Ancuţa Mureşan, o româncă misionară în Uganda, este mama unui copil pe care l-a adoptat după ce l-ar fi găsit la gunoi.

Ancuța Mureșan spune că oamenii nu mor în ţara africană, atât de ebola, cât de „foame, sărăcie sau HIV", efortul umanitar pe care îl depune fiind susţinut de prietena sa Adriana Popa, croitoreasă pentru copiii ugandezi. Ancuţa Mureşan are 42 de ani şi s-a născut în Borşa, Maramureş. La 19 ani a părăsit România şi s-a stabilit în Spania unde a lucrat ca infirmieră. În anul 2016 a ajuns pentru prima dată în Uganda. În ultimii ani s-a bucurat de o relaţie strânsă de prietenie cu Adriana Popa. Ebola nu a făcut-o să plece din țară Îmbolnăvirile cu ebola nu au deteminat-o să plece din ţara africană, în care, spune ea, se moare cel mai mult de foame şi de sărăcie. „În ultima vreme se vorbeşte despre ebola, toată lumea mă sună şi mă întreabă dacă sunt bine, să părăsesc ţara, dar să vă spun drept: nu suntem speriaţi. Este adevărat că la noi în Uganda sunt câteva cazuri, dar nimic deosebit. Zilele trecute preşedintele Ugandei a ţinut discurs şi a zis doar să ne protejăm. Noi am mai trecut prin ebola acum câţiva ani, dar virusul este adus la noi prin alte persoane din Congo, şoferi de tir, oameni care au venit să caute tratament la spitalele din Uganda. Au zis să păstrăm distanţa, să nu dăm mâna cu nimeni, au cerut ca în localurile publice să se pună apă şi săpun la intrare sau dezinfectant. Să evităm locurile unde putem avea contact cu cineva bolnav. Zilele trecute am fost în capitala Kampala şi nu era nimic ieşit din comun, toate magazinele şi restaurantele erau deschise, nimeni nu vorbea despre ebola. Ne desfăşurăm activitatea normal, ne rugăm la Dumnezeu să ne păzească de orice boală şi mergem înainte. În fiecare zi ne luptăm cu boli şi pierdem persoane dragi şi nu este ebola, boala se numeşte 'foame', 'sărăcie' sau HIV", a spus, pentru Agerpres, Rozalia Ancuţa Mureşan. Citește și Donald Trump, primit la Versailles de Emmanuel Macron. Cina care i-a schimbat planurile după G7 La doi ani după ce a ajuns în Uganda, românca a devenit misionară pe termen lung. Sprijină familiile nevoiaşe, le dă copiilor posibilitatea de a merge la şcoală şi oferă asistenţă medicală bolnavilor. „Am ajuns în Uganda pentru prima dată în anul 2016, undeva la poalele junglei, într-un sat uitat de lume şi de atunci locuiesc aici şi, din anul 2018, sunt misionară pe termen lung. Sunt directorul organizaţiei Favored Anac Missions, o organizaţie creştină non-guvernamentală. Locuim în judeţul Kiboga, sat Kigatanzi. În primul rând mergem prin sate, sponsorizăm copiii să poată merge la şcoală, avem peste 150 de copii sponsorizaţi de români. Taxa la o şcoală privată este de 250 euro pe an. Forăm fântâni. O mare problemă în Uganda este lipsa apei potabile, majoritatea satelor duc lipsă de apă potabilă. Unii dintre ei nu au băut niciodată o cană cu apă potabilă, în unele sate am văzut că oamenii beau apa împreună cu animalele, alţii din mlaştină. Preţul unei fântâni este de 6.000 euro. Oferim familiilor foarte sărace un animal, îi învăţăm să se gospodărească singuri, oferim ajutor medical. Majoritatea oamenilor de aici nu îşi permit să îşi cumpere un simplu paracetamol. Mă ocup în special la spitalul din comună de secţia de pediatrie şi de copii malnutriţi. Am cumpărat maşini de cusut şi învăţăm oamenii să coasă. Prietena mea, Adriana Popa, care a venit aici de mai multe ori, este cea care se ocupa de partea aceasta", a precizat Ancuţa Mureşan.

Povestea dramatică a copilului Pe lângă activităţile umanitare pe care le desfăşoară, misionara se îngrijeşte de un copil părăsit cu o poveste dramatică. „Sunt mama unui băieţel ugandez de 5 ani, pe nume Simon. Nu ştim exact data când a fost născut, a fost aruncat la groapa de gunoi de la noi din comună", subliniază Anca. Într-un videoclip postat pe TikTok, povesteşte alături de Adriana Popa cum a reuşit să salveze copilul, care, după ce a fost descoperit de poliţie, în prag de moarte, urma să ajungă la o groapă comună. „Acum trei ani, în data de 30 septembrie, am primit un telefon de la poliţia locală din comuna unde locuiam eu înainte şi mi-a spus să mă duc repede, că au un caz foarte special cu un copil care e pe moarte. (...) Am văzut că sărăcuţul că nu mai respira aproape deloc, era cu ochii daţi peste cap (...) La doi ani avea doar patru kilograme şi doamna poliţistă de acolo, de la Protecţia copilului, a zis - eu am întrebat-o: 'Ce să fac cu el?' Şi a zis: 'Ia-l acasă la tine, să nu moară aici la noi în birou'. Şi eu am spus: 'Cum să moară aici la noi în birou? Să moară la mine acasă?'. Că eu nu sunt cetăţean ugandez, nu deţin o bucată de pământ şi nu pot să îngrop pe nimeni aici la mine. Şi a spus: 'Lasă că facem noi actele. Dacă moare, moare, îl aducem înapoi, îl aruncăm la groapa comună'. (...) Am sunat un medic pediatru şi a zis: 'Ce căută copilul ăla acasă la tine?' Şi am zis: 'Mi l-a dat poliţia'. 'Adu-l repede la spital!". Când am ajuns acolo, când l-a consultat, doctorul ăsta pediatru a zis: 'Lasă-l aici că în câteva ore moare, nu mai are şanse'. (...) M-am dus înapoi la spital şi când l-am văzut, era cu ochii deschişi, aşa mari, i se vedeau ochii mari. Şi în momentul când am stat acolo cu el, l-am îmbrăcat iarăşi, am încercat să văd dacă reacţionează, l-am pus pe pat şi, în momentul ăla, când l-am pus pe pat, i-am zis că plec acasă. Şi el, cum era cu capul într-o parte, era pe burtă pus, a întins mâna când m-a văzut că plec şi a strigat: 'Mama!'. Şi în momentul ăla, când eu am auzit că el mă strigă mama, am zis: "Ăsta-i copilul meu!", relatează în clip maramureşeanca.

Uganda, țara contrastelor Ancuţa Mureşan afirmă că Uganda este o ţară a contrastelor, pe cât de săracă, pe atât de ofertantă din punct de vedere turistic, cu oameni primitori, gata să ofere din puţinul lor celor care le calcă pragul. „Uganda este o ţară frumoasă, este numita perla Africii, totul este verde. În schimb majoritatea persoanelor aici trăiesc din agricultură. Nu prea avem fabrici, nu se găsesc locuri de muncă. O zi de săpat, de dimineaţa până seara, este doi euro şi dacă nu are bani să te plătească îţi oferă ceva, o cană de fasole sau nişte rădăcini/kasava, cartofi dulci, să ai ce pune pe masa familiei. Am ajuns într-o zi la o bătrânică ce locuia singură şi a rămas fără mâncare. Când am intrat în casă, am văzut că a mâncat buretele de la salteaua pe care dormea. Sunt imagini groaznice pe care le văd în fiecare zi. Uneori îmi vine să îmi iau lucrurile şi să las totul, să merg înapoi în Europa, aşa de mare este durerea, dar îmi trece şi mă bucur că sunt aici şi că pot să ajut. Pentru mine Uganda este casa mea. Trăim într-o lume unde sărăcia este la ordinea zilei, dar oamenilor nu le lipseşte zâmbetul, sunt prietenoşi. Când mergi în vizită la cineva sărac, nu pleci cu mâna goala, îţi dau un avocado, câteva boabe de fasole, iar dacă le laşi acolo se supăra foarte tare. Dincolo de toate aceste neajunsuri, cei care doresc să viziteze Uganda au ce vedea, de la parcuri, safari până la jungla Bwindi, unde pot fi observate gorilele cu spatele argintiu. Ugandezii vă aşteaptă cu braţele deschise, o să auziţi peste tot că vă strigă 'mzungu', om alb, aşa ne spun", conchide românca. Prietena Ancuței Mureșan, efectuează misiuni umanitare în Uganda Adriana Popa, prietena Ancuţei Mureşan, este o croitoreasă din Buzău. Ea se află acum în România, dar a efectuat mai multe misiuni umanitare în Uganda pentru a sprijini comunitatea locală prin activităţi voluntare care au inclus cursuri de croitorie pentru femei. Din cauza costurilor ridicate care implică o astfel de deplasare, buzoianca spune că o nouă călătorie nu va fi posibilă prea curând. „Am văzut că e o problemă cu ebola, am vorbit cu colega mea, nu există nicio restricţie în afara faptului că au pus la intrarea în restaurante dozatoare de dezinfectant, cum erau pe timpul COVID-ului. Deocamdată nu voi merge în Uganda, dar nu din pricina ebola, ci din lipsă de bani. Cu Anca m-am întâlnit de nouă ori, m-am dus eu la ea, a venit şi ea în România, ne-am ataşat, pentru că suntem aceleaşi firi. Ţinem legătura, vorbesc în fiecare săptămână, cel puţin de două ori cu ea, prin mesaje. Au fost vreo două zile fără curent în Uganda, mi-a trimis apoi un video în care îmi spunea cum stă fără curent. A cumpărat un generator ca să ţină frigiderul. Ne interesăm una de cealaltă, de sănătate, când şi când mai intru cu ea în live pe TikTok. Am reuşit să strângem bani pentru Anca, pentru ce i-a trebuit, o masă la copii, trei fetiţe gemene, triplete, care aveau nevoie de lapte praf, pentru un băieţel care a murit, din păcate, pentru că mama lui în loc să-l ducă la medic, l-a dus la vrăjitoare şi nu l-a lăsat să mănânce", a declarat, pentru Agerpres, Adriana Popa. Epidemia de Ebola este „sub control” în Uganda, a declarat joi directorul general al agenţiei sanitare a Uniunii Africane (Africa CDC), care a salutat succesul procedurilor de monitorizare a cazurilor de contact în această ţară în care 19 infectări, inclusiv două decese, au fost înregistrate într-un interval de aproape o lună.

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