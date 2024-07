Povestea femeii care a cucerit Everestul de 10 ori. Lhakpa Sherpa, victima violenței domestice în căsnicia cu un român

Lhakpa Sherpa are o poveste de viață uluitoare - pentru lumea exterioară, ea deține recordul pentru escaladarea muntelui Everest de 10 ori, dar în spatele scenei, viața ei personală a fost periculoasă și înfricoșătoare.

În timp ce cucerea cel mai înalt munte din lume, ea spune că a fost supusă abuzurilor domestice din partea soțului ei romn - inclusiv în timpul coborârii lor de pe Everest în 2004, scrie BBC.

Acum, stabilită în America, a crescut trei copii, pe care îi întreține lucrând într-un magazin alimentar și ca femeie de serviciu. Viața ei - pe munte și în afara lui - a fost transformată într-un documentar: `Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa, regizat de Lucy Walker.

„Vreau să le arăt oamenilor că femeile pot face asta”, a spus ea pentru BBC.

Ceea ce este poate surprinzător în legătură cu ascensiunile sale record este faptul că ea face acest lucru cu puțin antrenament. Escaladarea Everestului poate fi fatală - s-au înregistrat mai mult de 300 de decese, așadar, este vital să fii în formă maximă.

Sherpa se antrena mergând pe jos în munții din Connecticut.

Cine este femeia care a cucerit Everestul de 10 ori

Lhakpa Sherpa s-a născut în 1973 într-o familie de fermieri de iaci din Himalaya și a fost unul dintre cei 11 copii ai acestora.

A fost crescută într-o zonă în care educația fetelor nu era o prioritate - și-a cărat fratele la școală ore în șir prin dealuri, dar nu i s-a permis să intre.

Lucrurile se îmbunătățesc acum în Nepal - rata de alfabetizare a femeilor a crescut de la 10% în 1981 la 70% până în 2021.

Dar lipsa de educație a lui Sherpa a avut consecințe de durată - ea încă nu știe să citească.

Lucruri pe care oamenii le consideră de la sine înțelese, cum ar fi utilizarea telecomenzii televizorului, sunt dificile pentru ea. Fiul ei, Nima, născut la sfârșitul anilor '90, și fiicele Sunny, 22 de ani, și Shiny, 17 ani, o ajută să umple golurile. Până la vârsta de 15 ani ea a lucrat ca însoțitor în expediții montane, fiind adesea singura fată.

„Nu mă pricep să fiu educată, dar mă pricep foarte bine la munți”, a spus ea.

Viața ei a luat o întorsătură dificilă după ce a rămas însărcinată după o scurtă relație în Kathmandu. Fiind o mamă necăsătorită, i-a fost prea rușine să se întoarcă acasă.

Căsătoria cu alpinistul român George Dijmărescu

În acea perioadă, Sherpa escalada munții chiar și însărcinată, iar astfel l-a cunoscut și s-a îndrăgostit de George Dijmărescu, alpinist româno-american și antreprenor.

El fugise din România, sub dictatorul Nicolae Ceaușescu, traversând înot Dunărea și își construise o nouă viață în SUA când s-a căsătorit cu Sherpa, în 2002, stabilindu-se în Connecticut, unde i-au avut pe Sunny și Shiny.

Dar relația cuplului s-a rupt când Dijmărescu a devenit violent, spune Sherpa.

În 2004, acest lucru a devenit evident atunci când au urcat pe Everest cu un grup de alpiniști din New England. După ce au ajuns pe vârf, s-au confruntat cu vreme rea.

Comportamentul lui Dijmărescu „a luat o turnură aproape imediat”, potrivit jurnalistului Michael Kodas, care a relatat despre ascensiune pentru un ziar local. Amintindu-și în documentar, el spune că lucrurile în jurul lui Dijmărescu au devenit „ostile”.

Sherpa, care era într-un cort cu el, spune: „Arăta ca un tunet, arăta ca un glonț... George țipa și m-a pocnit”.

În documemtar apar mai multe fotografii făcute de Kodas, cu ea zăcând inconștientă după aceea. Jurnalistul spune că l-a auzit pe Dijmărescu spunând „scoate gunoiul ăsta de aici”, în timp ce își trăgea soția din cort.

„Mi-am văzut toată viața”

În documentar, Sherpa a povestit că a fi inconștient este o experiență cu totul în afara corpului. „Vocile oamenilor s-au transformat într-o mulțime de păsări. Mi-am văzut toată viața. Zbor aproape de casa mamei mele. Am văzut totul... Mi-a fost rușine de mine. Vreau să mor.” Apoi și-a amintit de copiii ei și a spus: „Nu sunt gata să mor”.

Cu toate că existau probleme în relație, ei au mai rămas căsătoriți câțiva ani, Punctul de cotitură a fost în 2012, când el a agresat-o din nou, iar ea a ajuns la spital.

Ajutată de un asistent social, alpinista a reușit să se mute cu fetele ei într-un adăpost pentru femei abuzate. Cuplul a divorțat în 2015, iar în 2016 o instanță i-a acordat alpinistei „custodia legală unică a fetelor”.

Un reportaj realizat de OutsideOnline în acea vreme arăta că alpinistul român a primit șase luni cu suspendare și un an de probațiune, după o condamnare pentru „încălcarea păcii” în căminul conjugal.

Alpinismul, un proces de vindecare

Alpinistul român a murit de cancer în 2020, dar Sherpa povestește că trauma pe care a lăsat-o căsnicia este încă prezentă.

„O, Doamne, da, plâng. Port atât de multe în viața mea. Muncesc din greu, am curaj din greu. Uneori spun: „De ce sunt în viață, de ce nu sunt moartă, atât de multe pericole. Aproape că am fost în rai și m-am întors. Atât de greu. Dar cumva am reușit... Femeia rănită este foarte dură. Nu renunță ușor. Și eu sunt la fel.", a spus Lhakpa Sherpa. „Întunericul meu îl las în urmă [pe munte]”, mai spune ea.

A zecea ei ascensiune pe Everest a fost în 2022. Ea dorește să le creeze copiilor ei o „viață mai bună” și să le ofere o educație. Sherpa vrea să-și câștige existența cu propria ei companie de ghizi montani și să găsească sponsori pentru ascensiuni.

„Cunosc munții, îmi doresc să pot împărtăși experiența mea cu alți oameni”, spune ea

