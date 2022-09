Povestea de dragoste dintre Charles și Camilla. De la amanți la rege și regină | GALERIE FOTO

Se cunosc de mai bine de cinci decenii, relația lor fiind una complicată, plină de aventuri și controverse. De la amanți, Charles și Camilla au ajuns acum regele și regina consoartă a Regatului Unit al Marii Britanii.

Amândoi au trecut prin căsnicii eșuate până să-și oficializeze relația printr-o căsătorie. Prima lor întâlnire a avut loc acum 52 de ani.

Camilla a fost crescută în cercuri artistrocate, întrucât tatăl său a lucrat ca ofițer în armata britanică. Aceasta avea cercuri similare de prieteni cu Charles. Întâlnirea dintre Camilla și tânărul prinț a avut loc în 1970, la un meci de polo în Windsor, când ea avea doar 23 de ani, iar el 22.

Rapid, cei doi au descoperit că au o mulțime de lucruri în comun. La prima lor întâlnire Camilla i-ar fi spus lui Charles, glumind, că străbunica sa a fost amanta stră-stră-străbunicului său, regele Edward al VII-lea.

„Străbunica mea a fost amanta stră-stră-străbunicului tău. Simt că avem ceva în comun”, i-ar fi spus Camilla lui Charles la prima lor întâlnire, conform harpersbazaar.com.

Cei doi au început o relație, însă, la scurt timp Charles a fost forțat să înceapă o carieră navală. Prințul a plecat din țară, iar când s-a întors Camilla se logodise cu un alt bărbat pe nume Andrew Parker Bowles.

În iulie 1973, Camilla s-a căsătorit cu Andrew Parker Bowles, un ofițer de cavalerie al armatei care ulterior se întâlnise cu sora mai mică a prințului Charles, prințesa Anne.

Proaspeții căsătoriți aveau să aibă un fiu și o fiică, Tom și Laura. Charles și Camilla au rămas prieteni, prințul fiind chiar nașul lui Tom.

În toată această perioadă, prințul Charles, viitorul moștenitor al tronului britanic, era presat de familie să se căsătorească.

Prințul Charles avea deja 31 de ani când a început o relație cu Lady Diana Spencer, în vârstă de 18 ani.

După doar câteva luni, pe 6 februarie 1981, Charles a cerut-o în căsătorie pe tânăra Diana. S-au căsătorit pe 29 iulie în același an. La nuntă a fost prezentă și vechea prietenă a lui Charles, Camilla.

Diana i-a povestit peste ani (în 1991) biografului Andrew Morton că a observat-o pe Camilla la nuntă: „Știam că este acolo, desigur. Am căutat-o. Mergând pe culoar am zărit-o pe Camilla, cu pălărie gri pal, cu voal”.

Charles și Diana au avut doi copii, prințul William (1982) și prințul Harry (1984).

Se pare că, la scurt timp după nașterea prințului Harry, relația dintre Charles și Diana a început să se destabilizaze. Potrivit biografiei autorizate a lui Charles, aventura extraconjugală cu vechea sa prietenă, Camilla, începe abia în anul 1986.

În 1989 are loc confruntarea dintre Diana și Camilla. Cele două s-au întâlnit la o petrecere.

„Știu ce se întâmplă între tine și Charles și vreau doar să știi asta. Ea mi-a spus: < > Așa că i-am spus că îmi doresc soțul”, aceasta ar fi fost conversația dintre Diana și Camilla, conform povestirilor prințesei.

În iunie 1992 a fost lansat „Diana: Her True Story”. Pentru această carte prințesa a înregistrat pe casete momentele dureroase prin care a trecut. Biograful Andrew Morton s-a folosit de înregistrări pentru a compune cartea. Diana a vorbit despre mai multe probleme din viața sa, inclusiv despre soțul său care o înșela.

În decembrie 1992, prim-ministrul John Major a anunțat că prințul și prințesa de Wales s-au despărțit oficial.

La doar o lună după ce a fost anunțată despărțirea dintre prințul moștenitor și Diana, în presă a apărut o transcriere a unui apel telefonic dintre Charles și Camilla, din 1989.

Dezvăluirile explozive au apărut în presă cu titlurile „Camillagate” și „Tampaxgate”.

În 1994, Charles a permis să fie realizat un documentar despre viața lui, cu scopul de a-și repara reputația pătată

În timpul documentarului, când a fost întrebat dacă i-a fost „credincios” Dianei, Charles a recunoscut: „Da, da. Până s-a stricat iremediabil. Noi doi am încercat”.

În ianuarie 1995, Camilla și Andrew Parker Bowles anunță că intenționează să divorțeze.

La sfârșitul anului 1995, Diana s-a întâlnit cu jurnalistul Martin Bashir pentru ceea ce a devenit unul dintre cele mai cunoscute interviuri televizate din istoria regală.

Când a fost întrebată dacă Camilla a fost un factor care a contribuit la despărțirea sa, Diana a răspuns: „Ei bine, eram trei în această căsătorie, așa că era puțin cam aglomerat”.

În anul 1996 are loc divorțul oficial dintre prințul Charles și Diana Spencer.

Pe 31 august 1997, prințesa Diana a murit într-un tragic accident de mașină la Paris.

După înmormântarea Dianei, Charles începe încet încet să se prezinte public cu viitoarea sa soție, Camilla.

La acel moment, regina Elisabeta a II-a încă aprobase relația fiului său cel mare.

Charles și Camilla au fost fotografiați, oficial, împreună, în ianuarie 1999, în timp ce părăseau The Ritz Hotel din Londra, unde a avut loc petrecerea aniversară a surorii Camillei.

În august 1999, Camilla și Charles petrec prima lor vacanță în Grecia, împreună cu cei doi fii ai prințului, William și Harry.

În anul 2000, regina Elisabeta a II-a acceptă o invitație la un eveniment la care a participat și Camilla.

În 2003, Charles și Camilla se mută împreună în Clarence House.

În februarie 2005, cuplul își anunță logodna. Câteva luni mai târziu, pe 8 aprilie, Camilla și Charles se căsătoresc. Regina nu a participat la nuntă.

Camilla primește titlul de Alteța Sa Regală Ducesa de Cornwall la căsătoria lor. Ani de zile a fost incert titlul pe care soția lui Charles îl va primi când acesta va urca pe tronul Regatului Unit.

Palatul Buckingham a menționat la un moment dat că titlul pregătit pentru Camilla după moartea reginei Elisabeta a II-a este „prințesă consoartă”. Acest lucru a fost reiterat public în 2010.

Ahead of The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's 15th wedding anniversary tomorrow, we are sharing this photo of Their Royal Highnesses with The Duchess's dogs Bluebell and Beth.

The photo was taken earlier today at Birkhall. pic.twitter.com/0Xw1nxySpu