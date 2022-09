Destinul copiilor Reginei Elisabeta a II-a. Cum li se va schimba viața după moartea suveranei | GALERIE FOTO

De la dinamica tensionată mamă-fiu dintre regină și prințul Charles, până la modul în care monarhul a tratat acuzațiile de agresiune sexuală împotriva prințului Andrew, nu a existat niciodată lipsă de dramă în viața celor patru copii ai Reginei cu soțul său, prințul Philip, ducele de Edinburgh, care a murit în aprilie 2021 la 99 de ani.



Ce trebuie să știi despre copiii Reginei Elisabeta



Primul fiu al Reginei Elisabeta: Charles, Prinț de Wales



Regina avea doar 22 de ani când i-a adus pe lume primul fiu și moștenitor la tron al soțului prințului Philip, Charles. S-a născut pe 14 noiembrie 1948, ceea ce însemna că avea doar trei ani când mama sa a urcat pe tron, potrivit BBC, citat de womenshealthmag.

Prințul Charles a devenit cel mai longeviv moștenitor în 2011 (depășind recordul anterior de 59 de ani, două luni și 13 zile, stabilit de stră-străbunicul său, regele Edward al VII-lea).

Prințul Charles era ocupat să devină Prinț de Wales și Conte de Chester încă de la o vârstă fragedă. Charles nu a urmat Eton College (un internat pentru băieți fondat de regele Henric al VI-lea) ca majoritatea membrilor regali britanici. În schimb, a mers la internatul unde a fost și Prințul Philip, Gordonstoun, în Scoția, după ce s-a transferat de la Cheam School.

După liceu, Charles a mers la Trinity College, unde a devenit primul moștenitor regal care a obținut o diplomă, potrivit Times Higher Education. A studiat antropologia, arheologia și istoria și chiar și-a petrecut timp studiind la situri arheologice din Franța.

Charles a servit în Royal Air Force, unde s-a antrenat ca pilot de reacție, potrivit biografiei sale oficiale. De asemenea, a servit în Royal Navy, la fel ca tatăl său, bunicul și ambii străbunici.

Charles avea o grămadă de amante, inclusiv soția sa actuală, Camilla Parker Bowles și Davina Sheffield, o femeie care ar fi fost „sufletul său pereche”, dar care a fost considerată nepotrivită pentru un viitor cu prințul, deoarece nu era virgină, conform Marie Claire.

Odată ce și-a terminat de trăit viața de burlac, Prințul Charles s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer, care era mai mică cu 13 ani. Nunta a beneficiat de multă atenție mass-media, dar se pare că regina Elisabeta nu a fost deosebit de iubită de celebra prințesă, conform numeroaselor relatări. Prințesa Di și Prințul Charles au divorțat în 1996, cu doar un an înainte de moartea ei în 1997. Charles s-a simțit presat de familia lui să se căsătorească cu Diana, deși era îndrăgostit de Camilla la acea vreme.

Charles s-a recăsătorit în 2005 cu Camilla, care acum a devenit regina consoartă.

Regina Elisabeta și Prințul Charles nu au fost apropiați în timp ce el creștea. Regina și-a lăsat cea mai mare parte din educația ei parentală bonelor, potrivit prințului Charles. În biografia sa autorizată din 1994 de Jonathan Dimbleby, Charles a spus că „inevitabil personalul de la creșă” a fost cel care l-a urmărit pe tânărul Charles făcând primii pași și i-a predat lecții de viață.

Singura fiică a Reginei Elisabeta: Anne, Prințesa Regală

La mai puțin de doi ani de la nașterea Prințului Charles, Regina Elisabeta a născut-o pe Anne, Prințesa Regală. S-a născut pe 15 august 1950, când QE II avea 24 de ani. Anne este singura fiică a Reginei Elisabeta și a Prințului Philip. În prezent, este pe locul 17 la succesiunea tronului.

Spre deosebire de Prințul Charles, Prințesa Anne respinge ideea că Regina Elisabeta a fost o mamă nepăsătoare. Sigur, personalul de la grădiniță a făcut unele dintre sarcinile grele, dar potrivit ei, Regina s-a asigurat să petreacă timp de calitate cu copiii ei. „Pur și simplu nu cred că există vreo dovadă care să sugereze că nu i-a păsat", a spus prințesa Anne pentru BBC în 2002.

Anne și regina Elisabeta au fost apropiate mai ales datorită dragostei lor pentru cai, iar Anne a devenit primul regal care a participat la Jocurile Olimpice.

Regina Elisabeta nu a aprobat întotdeauna pe deplin acțiunile fiicei sale, în special divorțul ei de căpitanul Mark Phillips, cu care a făcut doi copii, Zara și Peter. Divorțul a fost finalizat în 1992, după ce s-a dezvăluit că Phillips a avut un copil în afara căsătoriei lor.

Prințesa Anne lucrează cu peste 300 de organizații caritabile, potrivit site-ului oficial al Familiei Regale.

În 2019, Prințesa Anne a făcut titluri pentru că aparent a refuzat să-l întâmpine pe președintele Donald Trump și apoi a ridicat din umeri ca răspuns la o ușoară certare din partea Reginei în timpul unei recepții la Palatul Buckingham, organizată în cadrul unui summit NATO la Londra, în decembrie 2019.

Al doilea fiu al Reginei Elisabeta: Prințul Andrew, Duce de York



Aproape 10 ani o despart pe Anne de Prințul Andrew, care s-a născut pe 19 februarie 1960, când Regina Elisabeta avea 33 de ani. Fiind al treilea copil, dar al doilea fiu al Reginei Elisabeta și al Prințului Philip.

Până la nașterea prințului Andrew, regina Elisabeta domnea opt ani. Asta a făcut-o mai confortabilă în rolul ei, așa că a devenit o mamă mai practică, conform biografiei reginei lui Robert Lacey, Monarch: The Life and Reign of Elizabeth II. Regina chiar și-a petrecut timp „mergând cu bicicleta și urmărindu-și” copiii mai mici prin Palatul Buckingham.

Andrew a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor, începând cu căsătoria sa cu actrița Koo Stark în anii 1980. Prințul i-a fost prezentat viitoarei sale soții, Sarah Ferguson, de către Prințesa Diana. Cuplul s-a căsătorit în 1986 și au avut doi copii înainte de a divorța în 1996, dar cel mai mare scandal din cariera regală a Prințului Andrew a avut loc mai recent. Potrivit BBC, în 1999, Andrew a început să stea cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019.

În ianuarie 2022, Prințul Andrew a soluționat un proces intentat de Virginia Roberts Giuffre, care l-a acuzat pe Prințul Andrew că a violat-o când i-a fost prezentată prin Epstein la vârsta de 17 ani. Suma despăgubirilor rămâne confidențială, dar există zvonuri că regina a ajutat cu costurile judiciare ale fiului ei.

Este important de reținut că, în noiembrie 2019, prințul Andrew „s-a retras din îndatoririle sale publice pentru viitorul apropiat”, potrivit biografiei sale oficiale.



Al treilea fiu al Reginei Elisabeta: Prințul Edward, Conte de Wessex



Prințul Edward este cel mai mic dintre copiii reginei Elisabeta. S-a născut pe 10 martie 1964, când regina avea 37 de ani. Oamenii spun că cel mai mic copil primește cea mai mare dragoste și asta părea să fie valabil și pentru Edward.

Edward are, de asemenea, un palmares aparent curat și este un regal cu normă întreagă. El deține două titluri, celălalt fiind Earl of Forfar (în Scoția) – pe care l-a primit de ziua sa în 2018.

Prințul Edward și soția sa, Contesa Sophie Rhys-Jones, se spune că sunt favoriții Reginei și ai Prințului Philip, poate și pentru că Prințul Edward este singurul copil al lor care nu a divorțat.

Cuplul s-a căsătorit în 1999 și au împreună doi copii.

Odată cu vestea dispariției Reginei, dinamica familiei regale se va schimba cu siguranță pe măsură ce Prințul Charles va urca pe tron.



Sursa: BBC, CNN, Sky News Etichete: , , , , , , Dată publicare: 14-09-2022 11:17