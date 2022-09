Regele Charles, iritat de un stilou defect în timpul ceremoniei de semnare a unor documente. VIDEO

Este pentru a doua oară în ultimele zile când suveranul pare vizibil iritat în timpul unor astfel de protocoale.

Charles, aflat în vizită în Irlanda de Nord ca parte dintr-un turneu prin Regatul Unit în perioada de doliu pentru mama sa, regina Elisabeta a II-a, a fost întâmpinat de aplauzele mulţimii şi de discursuri de bun venit, după care şi-a exprimat angajamentul faţă de această regiune.

La scurt timp, în timp ce semna în cartea de oaspeţi în faţa camerelor de filmare la castelul Hillsborough de lângă Belfast, Charles şi-a exprimat frustrarea când stiloul pe care l-a folosit i-a pătat mâna de cerneală.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX