Regele Charles, iritat de un stilou defect la semnarea unor documente în Irlanda de Nord

Marți, la finalul unei ceremonii în Irlanda de Nord, regelui i s-a cerut să semneze în cartea de oaspeţi.

În primă fază, părea doar confuz în ceea ce privește data pe care trebuia să o noteze în registru.

În câteva clipe era de-a dreptul nervos, după ce a observat că din stiloul cu care scria a început să îi curgă cerneală pe mâini. Iritat, a ieşit din încăpere.

Regina Consoartă a mai rămas să semneze și ea în cartea de ospeți.

„- Este 12 septembrie?

- 13, domnule.

- Oh, Doamne! Am trecut data greșit mai jos. 13?

- Da, domnule.

- Ai semnat cu 12 mai devreme.

- Of, Doamne, urăsc asta!

- Fii atent, curge peste tot...

- Nu pot să suport asta! Pățesc așa de fiecare dată!”, este conversația regelui Charles la semnarea documentelor.

Dată publicare: 14-09-2022 08:31